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Світ

путіну не повинна зійти з рук агресивна війна, — міністр оборони ФРН

10:11 10 травня 2024
Пісторіус

Напередодні візиту до США та Канади федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який раніше попереджав, що путін готується напасти на країни НАТО, закликав до подальшої спільної підтримки України у боротьбі з російським агресором. Під час своєї першої заяви у Нью-Йорку Борис Пісторіус наголосив на збільшенні внеску Німеччини до НАТО, Про це повідомляє видання t-online.

«Не можна допустити, щоб путіну зійшла з рук його жорстока агресивна війна. Це питання про те, чи зможуть демократії захистити себе і як саме, — заявив міністр оборони ФРН. — Це найважливіше стратегічне питання Європи. Нинішня російська атака є також найбільшою загрозою для міжнародного порядку».

Федеральний міністр оборони Німеччини планує обговорити ситуацію з безпекою у світі зі своїми партнерами по НАТО, США і Канадою. Програмою візита Бориса Пісторіуса передбачені його зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вашингтоні, та міністром оборони Канади Біллом Блером в Оттаві.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина підтримає країни Балтії у разі нападу рф.

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Між тим, на думку західних аналітиків, під час шостого терміну влади путіна головною для нього буде війна в Україні.

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