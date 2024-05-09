Напередодні візиту до США та Канади федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який раніше попереджав, що путін готується напасти на країни НАТО, закликав до подальшої спільної підтримки України у боротьбі з російським агресором. Під час своєї першої заяви у Нью-Йорку Борис Пісторіус наголосив на збільшенні внеску Німеччини до НАТО, Про це повідомляє видання t-online.

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«Не можна допустити, щоб путіну зійшла з рук його жорстока агресивна війна. Це питання про те, чи зможуть демократії захистити себе і як саме, — заявив міністр оборони ФРН. — Це найважливіше стратегічне питання Європи. Нинішня російська атака є також найбільшою загрозою для міжнародного порядку».

Федеральний міністр оборони Німеччини планує обговорити ситуацію з безпекою у світі зі своїми партнерами по НАТО, США і Канадою. Програмою візита Бориса Пісторіуса передбачені його зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вашингтоні, та міністром оборони Канади Біллом Блером в Оттаві.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина підтримає країни Балтії у разі нападу рф.

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Між тим, на думку західних аналітиків, під час шостого терміну влади путіна головною для нього буде війна в Україні.

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