Зробіть свій ранок корисним: Злата Огнєвіч і Марина Боржемська показали, як починають свій день

Ранок — важлива частина доби, яка допомагає людині налаштуватися на «правильний ритм» Всесвіту та отримати необхідний запас енергії на весь день. Тому співачка Злата Огнєвіч, яка розповідала про свій «ідеальний сніданок», не обмежується лише шакшукою, яку готує у фривольному халатику.

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В своєму акаунті у соціальній мережі вона написала, що навіть має п'ять правил корисного ранку:

- день починається з масажу обличчя та живлення шкіри;

- корисний сніданок. Сьогодні це зелений смузі з яблука, лимону, ківі та селери;

- прийом вітамінів;

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- медитація. Дозволяє очистити свідомість від зайвого та негативу;

- планування дня. Дозволяє розподілити час на себе те роботу.

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«Діліться своїм ідеальним ранком», — запрошує дівчина шанувальників.

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На жаль, більшість поціновувачів творчості Злати виявилися тими ще ледацюгами. Дехто пише, що також складає список справ на день, але потім лягає спати. Інші вважають, що ідеальний ранок — коли діти сплять годиною довше, і дають батькам добре відпочити.



Фітнес-тренерка Марина Боржемська теж вважає, що корисним день і ранок роблять корисні продукти, які дають заряд енергії на весь день.

У соціальній мережі вона кілька годин тому розповіла, якому саме сніданку віддає перевагу. Один з найулюбленіших сніданків Марини — це яблучний кекс.



Яблучний кекс (на 2 маленьких)

Інгредієнти:

- пшоно 100 грамів (змолоти в муку)

- льонове борошно 15 грамів

- яблучне пюре 150 грамів

- яблуко 100 грамів

- вода ½ ч л

- розпушувач 5 грамів

- родзинки 60 грамів

- кокосова олія 15 грамів

- стевія 15−20 грамів, дрібка кориці

Приготування:

Змішати яблучне пюре, пшоняне борошно, стевію, дрібку кориці, кокосове масло, льонове борошно та розпушувач.

Додати натерте свіже яблуко, перемішати.

Додати родзинки та соду гашену лимонним соком.

Випікати при 180 близько 45 хвилин

У шанувальників Злати і Марини є гарний вибір, як зробити ранок корисним. Справа — лише в бажанні.



Нагадаємо, раніше Злата здивувала фанатів, переспівавши свою «Солодку кару» на честь спецпризначенців СБУ, які морськими дронами топлять флот рашистів.

А пані Марина порадувала дівчат та жінок Барбі-рулетом, який допомагає їсти, але при цьому худнути і відчувати себе справжньою красунею.

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