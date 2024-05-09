«Колгоспник Павло Зібров»: відомий артист почав вирощувати картоплю

Відомий український співак Павло Зібров здивував шанувальників своїм захопленням. На сторінці у соціальній мережі Павло Миколайович виклав відео, на якому займається посадкою картоплі. Відомо, що родина Зібрових живе за містом та має гарну ділянку з полем, квітником і навіть озерцем.

ВІДЕО ДНЯ

«Вітає колгоспник Павло Зібров! — звернувся на відео артист, стоячи босоніж посеред поля. — Сьогодні я саджу картоплю. Мій інструмент не гитара чи синтезатор, а звичайна лопата. І ми разом з Габрієлою садимо картоплю».

Габріела, як виявилось, вівчарка артиста, яка спокійно сиділа поруч, поки Павло Миколайович записував відео.

РЕКЛАМА

«Із однієї картопельки вийде 8−10 хороших картоплин, — зауважив артист, закопуючи клубні. — Ось так. Картопелька у нас хороша, зелена та пророщена».

Шанувальники Павла Зіброва швидко відреагували на його відео, додавши коментарі. Навіть запропонували артисту вивести свій сорт картоплі — «зібровка» чи «павлозібровка». Хоча були й ті, хто зауважив, що Павло Миколайович запізно взявся за посадку.

РЕКЛАМА

«То вже трішки пізно, в сусідів вже напевно зійшла», — написали у коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров переспівав свій хіт «Женщина любимая».

РЕКЛАМА

«ФАКТИ» писали, що Сергій Танчинець офіційно підтвердив новий роман.

102

Читайте нас у Facebook