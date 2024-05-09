Сергій Танчинець офіційно підтвердив новий роман

Лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець, якому після розлучення з дружиною приписували різні романи, нарешті розсекретив свої нові стосунки. У день свого народження артист показав свою кохану — піарницю Юлію. Він опублікував в інстаграмі романтичне фото з дівчиною, яка ніжно привітала його зі святом. 8 травня Сергію виповнилося 42 роки.

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«Головний герой мого фільму. Твій талант надихає мільйони, а мені пощастило надихати тебе. З днем народження, моя така щира і безмежна любов», — публічно зізналась в коханні Юлія.

Танчинець ніжно відповів їй в коментарях: «Ти моя любов!».

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Нагадаємо, чутки про нові стосунки Сергія Танчинця почали ширитися кілька місяців тому. Артист не спростовував їх, але й не підтверджував, лише підігрівав чутки, публікував спільні фото.

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Нещодавно «Без обмежень» новим кліпом привітали легендарний «Азов» із 10-річчям.

Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

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