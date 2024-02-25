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Павло Зібров заявив, що готовий «обміняти» свої знамениті вуса на танк для ЗСУ (відео)

15:59 25 лютого 2024
Павло Зібров

Відомий український співак та композитор, народний артист України Павло Зібров, який раніше закликав позбавити запроданку Таїсію Повалій українських звань, зокрема й народної артистки, заявив, що готовий поголити свої вуса заради танку для ЗСУ, інформує Times of Ukraine.

«Я зголю свої вуса за донат на танк», — пообіцяв співак.

Зібров розповів журналістам, що зараз фронтові концерти замість корпоративів. Українці дійсно менше розважаються, бо не на часі. З зірками-зрадниками Павло не підтримує стосунків. Навіть із Таїсією Повалій та її чоловіком-продюсером Ігорем Ліхутою, з якими товаришував 27 років, бо «більше не знає хто це».

Як писали «ФАКТИ», раніше Зібров переспівав свій легендарний хіт «Мертві бджоли», написаний 30 років тому разом з поетом Юрієм Рибчинським. Артист зробив кавер, додавши йому актуальності, та випустив анімаційне відео. Тепер Зібров співає про мертвих орків, яких наші захисники «мочать з вечора і до ранку».

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Також співак прокоментував нещодавно чергову маячню Повалій.

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