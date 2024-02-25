Павло Зібров заявив, що готовий «обміняти» свої знамениті вуса на танк для ЗСУ (відео)

Відомий український співак та композитор, народний артист України Павло Зібров, який раніше закликав позбавити запроданку Таїсію Повалій українських звань, зокрема й народної артистки, заявив, що готовий поголити свої вуса заради танку для ЗСУ, інформує Times of Ukraine.

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«Я зголю свої вуса за донат на танк», — пообіцяв співак.

Зібров розповів журналістам, що зараз фронтові концерти замість корпоративів. Українці дійсно менше розважаються, бо не на часі. З зірками-зрадниками Павло не підтримує стосунків. Навіть із Таїсією Повалій та її чоловіком-продюсером Ігорем Ліхутою, з якими товаришував 27 років, бо «більше не знає хто це».

Як писали «ФАКТИ», раніше Зібров переспівав свій легендарний хіт «Мертві бджоли», написаний 30 років тому разом з поетом Юрієм Рибчинським. Артист зробив кавер, додавши йому актуальності, та випустив анімаційне відео. Тепер Зібров співає про мертвих орків, яких наші захисники «мочать з вечора і до ранку».

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Також співак прокоментував нещодавно чергову маячню Повалій.

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