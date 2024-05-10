Стали відомі фіналісти Ліги Європи та Ліги конференцій: відеоогляди матчів-відповідей ½ фіналу

У четвер, 9 травня, слідом за Лігою чемпіонів визначилися фіналісти Ліги Європи та Ліги конференцій.

Ліга Європи. ½ фіналу. Матчі у відповідь

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«Байєр» (Німеччина) — «Рома» (Італія) — 2:2 (Манчіні, 82, у свої ворота, Станішич, 90+7 — Паредес, 43, з пенальті, 66, з пенальті). Перший матч — 2:0.

«Аталанта» (Італія) — «Марсель» (Франція) — 3:0 (Лукман, 30, Руджері, 52, Туре, 90+5). Перший матч — 1:1.

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Володар трофея визначиться у фіналі «Байєр» — «Аталанта» 22 травня на «Дублін Арені» у столиці Ірландії.

Ліга конференцій. ½ фіналу. Матч-відповідь

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«Олімпіакос» (Греція) — «Астон Вілла» (Англія) — 2:0 (Ель-Каабі, 10, 79). Перший матч — 4:2.

Нагадаємо, що напередодні фіналістом турніру стала італійська «Фіорентина», яка здолала за сумою двох зустрічей бельгійський «Брюгге» — 3:2 та 1:1.

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Таким чином, у вирішальному поєдинку Ліги конференцій 29 травня на «АЕК Арені» в Афінах зіграють «Фіорентина» та «Олімпіакос».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону Лігу Європи виграла іспанська «Севілья», а Лігу конференцій — англійський «Вест Хем».

Фото DPA

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