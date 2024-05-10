«Це просто топ»: українська співачка спрогнозувала результати «Євробачення»

SOWA — учасниця Нацвідбору 2022−2023 років — стала експерткою подкасту про «Євробачення» та розповіла, хто, на її думку, може увійти до п’ятірки найкращих. Вона вважає, що це дуже цікава комбінація артисток — Alyona Alyona та Jerry Heil.

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«Дуже круто, що артистки об'єдналися в дует зі спільною метою та представлять нашу країну на європейській сцені, — ділиться SOWA. — Образи дівчат на „Євробаченні“ викликають у мене захват. Це таке поєднання контрастів, з якого випромінює образ жіночної міці та сили через їхні образи, постановку номера та саму пісню. На мою думку, дуже багато чого залежить від постановки номера. А цьогоріч ним займалась Таню Муіньо — українська режисерка, яка співпрацює із найвідомішими світовими артистами та має дві номінації на премію „Ґреммі“. Я вважаю, що це просто топ. Ба більше, це показник того, наскільки в нас талановиті українці. Вірю, що дівчатам вдасться закохати Європу в українську музику та ще більше її масштабувати».

П’ятірка цьогорічних учасників «Євробачення», чиї виступи зачепили українську співачку найбільше

«Звісно, Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria» визначають мій основний фаворит цього року. Однак, крім України, серед інших учасників, які залишили враження у моєму серці, є:

Чехія — Aiko «Pedestal». Їхнє «бунтарство в попрок» здатне захопити мою душу. Я таке обожнюю.

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Ірландія — Bambie Thug «Doomsday Blue»: мені подобається естетика творчості Тіма Бертона, тому це одна з причин, чому така містична робота не залишила мене байдужою.

Австралія — Electric Fields «One milkali»: ця виконавиця запам'яталася мені своїм вокалом, а пісня — мелодією. Ліричний трек, який найбільше запам'ятався мені серед інших.

Грузія — Nutsa Buzaladze «Firefighter»: їх запальна енергія та національний колорит заполонили моє серце.

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Ізраїль — Eden Golan «Hurricane»: найбільше мене зачарував вокал виконавиці та мелодійні ходи".

На думку артистки, українська музика та виконавці поступово отримують дедалі більше уваги та визнання світової аудиторії.

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«За останні роки українська музична сцена привернула до себе значну увагу завдяки своїй унікальності, оригінальності та різноманітності жанрів. Виконавці з України представляють широкий спектр музичних напрямків — від етнічних мотивів до сучасних електронних та попритмів. Загалом світ сприймає українську музику як щось оригінальне, емоційне та вражаюче. Вона стає більш впізнаваною та цікавою для міжнародної аудиторії», — сказала SOWA.

Раніше стало відомо, під яким номером виступатимуть у фіналі представниці України.

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