Результати першого півфіналу «Євробачення-2024»: хто пройшов до фіналу

У Мальме завершився перший півфінал «Євробачення-2024», в якому виступили представниці України Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria».

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За право пройти до фіналу змагалися представники 15 країн, включно з Україною: Кіпру, Польщі, Сербії, Литви, Хорватії, Ірландії, Словенії, Ісландії, Фінляндії, Португалії, Люксембурга, Австралії, Азербайджану та Молдови.

Десятку фіналістів визначили виключно в результаті глядацького голосування, яке цьогоріч проходило за новими правилами.

Отже, до фіналу пройшли:

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Кіпр: Силія Капсіс — Liar Сербія: Teya Dora — Ramonda Литва: Silvester Belt — Luktelk Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria Хорватія: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim Словенія: Raiven — Veronika Фінляндія: Windows95man — No Rules! Португалія: Іоланда — Grito Люксембург: Талі — Fighter

Нагадаємо, номер для Alyona Alyona & Jerry Heil поставила режисерка Таню Муіньо. В постановку заклали сучасні реалії України, її боротьбу проти російських загарбників.

Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 9 травня, фінал — 11. Бали від України цьогоріч оголошуватиме співачка Джамала.

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Фото: EBU — eurovision.tv

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