Результати першого півфіналу «Євробачення-2024»: хто пройшов до фіналу
У Мальме завершився перший півфінал «Євробачення-2024», в якому виступили представниці України Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria».
За право пройти до фіналу змагалися представники 15 країн, включно з Україною: Кіпру, Польщі, Сербії, Литви, Хорватії, Ірландії, Словенії, Ісландії, Фінляндії, Португалії, Люксембурга, Австралії, Азербайджану та Молдови.
Десятку фіналістів визначили виключно в результаті глядацького голосування, яке цьогоріч проходило за новими правилами.
Отже, до фіналу пройшли:
- Кіпр: Силія Капсіс — Liar
- Сербія: Teya Dora — Ramonda
- Литва: Silvester Belt — Luktelk
- Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue
- Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
- Хорватія: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim
- Словенія: Raiven — Veronika
- Фінляндія: Windows95man — No Rules!
- Португалія: Іоланда — Grito
- Люксембург: Талі — Fighter
Нагадаємо, номер для Alyona Alyona & Jerry Heil поставила режисерка Таню Муіньо. В постановку заклали сучасні реалії України, її боротьбу проти російських загарбників.
Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 9 травня, фінал — 11. Бали від України цьогоріч оголошуватиме співачка Джамала.
Фото: EBU — eurovision.tv207
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