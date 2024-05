Другий півфінал «Євробачення-2024»: хто пройшов до фіналу

У Мальме завершився другий півфінал «Євробачення-2024», в якому взяли участь представники 16 країн. До них також доєдналися представники «Великої п'ятірки» — Франції, Іспанії та Італії, які потрапляють до фіналу автоматично.

ВІДЕО ДНЯ

Десятку фіналістів визначили виключно в результаті глядацького голосування, яке цьогоріч проходило за новими правилами.

Отже, до фіналу пройшли:

Греція: Маріна Сатті — ZARI

Швейцарія: Nemo — The Code

Австрія: Kaleen — We Will Rave

Вірменія: LADANIVA — Jako

Латвія: Dons — Hollow

Грузія: Нуца Бузаладзе — Firefighter

Естонія: MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Ізраїль: Іден Голан — Hurricane

Норвегія: Gåte — Ulveham

Нідерланди: Йост Кляйн — Europapa

РЕКЛАМА

Тож тепер очікуємо на фінальне шоу, яке відбудеться 11 травня і визначить переможця. У представниць України України Аlyona Аlyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria», які впевнено пройшли до фіналу, є цілком реальні шанси на перемогу.

У фіналі українські співачки виступатимуть під порядковим номером, який самостійно визначать продюсери після жеребкування переможців другого півфіналу.

РЕКЛАМА

Ім’я переможця «Євробачення» стане відоме після фіналу, який стартує 11 травня.

Фото: EBU — eurovision.tv

РЕКЛАМА

70

Читайте нас у Facebook