39.39 / 39.89 42.31 / 42.95
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Другий півфінал «Євробачення-2024»: хто пройшов до фіналу

0:16 10 травня 2024
Сцена Євробачення

У Мальме завершився другий півфінал «Євробачення-2024», в якому взяли участь представники 16 країн. До них також доєдналися представники «Великої п'ятірки» — Франції, Іспанії та Італії, які потрапляють до фіналу автоматично.

Десятку фіналістів визначили виключно в результаті глядацького голосування, яке цьогоріч проходило за новими правилами.

Отже, до фіналу пройшли:

Греція: Маріна Сатті — ZARI
Швейцарія: Nemo — The Code
Австрія: Kaleen — We Will Rave
Вірменія: LADANIVA — Jako
Латвія: Dons — Hollow
Грузія: Нуца Бузаладзе — Firefighter
Естонія: MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Ізраїль: Іден Голан — Hurricane
Норвегія: Gåte — Ulveham
Нідерланди: Йост Кляйн — Europapa

РЕКЛАМА

Тож тепер очікуємо на фінальне шоу, яке відбудеться 11 травня і визначить переможця. У представниць України України Аlyona Аlyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria», які впевнено пройшли до фіналу, є цілком реальні шанси на перемогу.

У фіналі українські співачки виступатимуть під порядковим номером, який самостійно визначать продюсери після жеребкування переможців другого півфіналу.

РЕКЛАМА

Ім’я переможця «Євробачення» стане відоме після фіналу, який стартує 11 травня.

Фото: EBU — eurovision.tv

РЕКЛАМА

70

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пиріжки

«Ледачі», але дуже смачні: пиріжки «Хвилинка» від Наталії Калніної — готуються дуже швидко, без замішування тіста

Волонтер Роман Донік

«Важко знайти людину, яка зробила для послаблення ЗСУ більше, ніж Хомчак», — волонтер Роман Донік

військовий

«Тепер зобов’язані»: кого скоро змусять роздавати повістки

Гороскоп

Легко залізуть вам у голову і смикатимуть за ниточки: які знаки зодіаку вміють читати чужі думки

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту