Другий півфінал «Євробачення-2024»: хто пройшов до фіналу
У Мальме завершився другий півфінал «Євробачення-2024», в якому взяли участь представники 16 країн. До них також доєдналися представники «Великої п'ятірки» — Франції, Іспанії та Італії, які потрапляють до фіналу автоматично.
Десятку фіналістів визначили виключно в результаті глядацького голосування, яке цьогоріч проходило за новими правилами.
Отже, до фіналу пройшли:
Греція: Маріна Сатті — ZARI
Швейцарія: Nemo — The Code
Австрія: Kaleen — We Will Rave
Вірменія: LADANIVA — Jako
Латвія: Dons — Hollow
Грузія: Нуца Бузаладзе — Firefighter
Естонія: MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Ізраїль: Іден Голан — Hurricane
Норвегія: Gåte — Ulveham
Нідерланди: Йост Кляйн — Europapa
Тож тепер очікуємо на фінальне шоу, яке відбудеться 11 травня і визначить переможця. У представниць України України Аlyona Аlyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria», які впевнено пройшли до фіналу, є цілком реальні шанси на перемогу.
У фіналі українські співачки виступатимуть під порядковим номером, який самостійно визначать продюсери після жеребкування переможців другого півфіналу.
Ім’я переможця «Євробачення» стане відоме після фіналу, який стартує 11 травня.
Фото: EBU — eurovision.tv70
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