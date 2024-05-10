«Один колеться, друга ходить до церкви. А бидляцтво в їхніх душах одне й те саме»: волонтерка про українців, які нічого не хочуть знати про війну

Про те, що в кожному українському місті й селі «може знайтись бидло, якому ще не дійшло про війну», відверто й з болем написала на своїй сторінці у фейсбуці відома волентерка Діана Макарова:

ВІДЕО ДНЯ

«ПРО НЕПОДІЛЬНІСТЬ БИДЛА

Коли на серці і в душі досада — знайди причину. Знайди, з чого все почалось, яка гірка крапля була першою, що саме викликало ком досади, що котиться зараз на тебе, збираючи досаду по дорозі і стаючи все більшим.

Я знайшла початок.

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Я зрозуміла, чому на серці і в душі так, неначе хтось вступив брудним черевиком в серце і плюнув в душу. Та де там — неначе сама вступила у гівно.

Одеса, площа. Дівчина перед мікрофоном оголошує про акцію підтримки полонених. Підлазить до мікрофону малолітнє п'яне бидло і починає дуркувати. Блазнює перед мікрофоном. Дівчина ледь не плаче. Так і не знаю, відтягнув хтось тих дурків чи ні.

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Одеса, побита ракетами. Одеса, що поховала таку кількість і дорослих, і дітей, і захисників, і цивільних, що страшно навіть думати. Потужна волонтерська Одеса.

Але це бидло — теж Одеса.

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Це про кожне з наших міст чи сіл. Тут скрізь може знайтись якесь бидло, якому ще не дійшло про війну.

І не дійде.

Бо воно, бидло, взагалі не знає таких понять, як співчуття, розуміння, що рано чи пізно війна прийде до тебе. Та й взагалі поняття розуму в бидла відсутнє.

Досада не від бидла.

Досада від крапки, що не була поставлена.

Так їх знайшли чи ні?

Мені це конче треба знати, в мене робота валиться з рук. Допоможіть, будь ласка. В кого є відео про ті події на площі? В кого є крапка в цій історії?

Досада спіткнулась об наступне відео і покотилась далі збільшеним комом.

Франківщина.

Область, яка за роки масового вторгнення стала для нас рідною. Хата, де Ф.О.Н.Д. мав базу, запасний аеродром, наш логістичний центр — будиночок зі зручностями, ми користувались ним рік. Нас прийняли там з усіма лахами, що встигли ми вивезти від окупації. З дітьми й тваринами.

З нас взагалі не брали за це грошей. Ми безліч разів просили взяти за оренду хоч якусь суму — люди рішуче відмовлялись.

Люди розуміли, що ми робимо для захисту країни.

Благословенна Франківщина, любов наша.

Але ось пролетіло відео.

Жінка ввічливо й чемно знімає працівників ТЦК, чемно й побожно батькує їх за те, що вони не йдуть на фронт, а ховаються тут, в Карпатах. Тут же поліцейський. Жінка і його жене на фронт, нічого тут робити поліції. Поліцейський теж дуже чемно пояснює жінці, що все ок, він теж буває на фронті.

Жінка побожно й чемно пояснює поліцейському, що:

1) на фронті воюють лише місцеві чоловіки

2) що в селах і містах Франківщини чоловіків вже не лишилось

3) натомість східняки не воюють взагалі

4) і все це зроблено злочинною владою для того, щоб вимерли карпатські села і міста, а натомість були вони заселеними тими ж клятими східняками.

Це, звичайно, теж не візитівка Франківщини, як не є візитівкою Одеси те дуркувате бидло. Звичайно, багато хто з Тернопільщини, Чернівеччини, Львівщини, Франківщини, Закарпаття знає, що над цвинтарями Запоріжжя й Дніпра, Харкова та Одеси, Києва й Київщини майорить така ж кількість прапорів, як і на Марсовому полі.

Але під відео цієї жінки тисячі репостів.

Сотні схвальних вигуків:

— Молодець, так їх, так! Кляті східняки хочуть повибити наших чоловіків і заселити наші Карпати!

Ось це відео.

Помилка вийшла, це не франківщина, а львівщина. І я б прибрала всі гіркі слова про франківських жінок, які вважають, що на фронті воює лише захід України, якби не Космач

https://www.youtube.com/watch?v=AUSSZ0A_42s

якби я сама не слухала звинувачень місцевих жителів (жітельок), що воюють лише хлопці з Карпат, а «східняки»… і далі за текстом.

Але в мене питання — оцю Лесю, чиє відео має тисячі репостів, — її знайшли чи ні?

Не можу працювати, в мене все валиться з рук. Так ту дурну бабу знайшли чи ні?

Бо оте одеське бидло і ця чемна, ввічлива жінка з львівщини — вони однакові. Вони як дві сторони однієї монети, на якій написано:

— Нічого не хочу знати про війну!

Одна сторона колеться, нюхає, бухає — друга сторона ходить до церкви, ставить свічки і чесно тримає піст. А бидляцтво в душах їхніх одне й те саме. І, виказане різними словами та навіть різними мовами, — це бидляцтво націлене на одне й те саме.

Воно кричить, воно волає, це бидляцтво:

— Нічого не хочу знати про війну!

В тієї львівської жінки чоловік може бути на фронті. Як і в тих космачських жінок. Їхні чоловіки стоять там поруч з тими ж «східняками», «південниками», «північниками», «центряками» України (я тут спеціально підкреслюю бидляцьку риторику цієї начебто чемної жінки).

І хлопець з Одеси може прикривати її чоловіка в бою, а дівчина з Харкова може витягувати його пораненого, а Дніпровський хірург поверне його до життя.

Фігня.

Жінка цього НЕ ХОЧЕ ЗНАТИ.

Бо вона нічого не хоче знати про війну.

Як і одеське бидло на тому відео.

Слухайте, я за демократію. За толерантність. За право людини висловлювати власну думку. І я проти того, щоб до подібних людей прикладали силу — і до одеського, і до франківського бидла.

Не смійте їх ображати тілесно і словесно!

Тут потрібні зовсім інші методи.

Закон про штрафи за риторику, націлену на роз'єднання держави?

Закон про адміністративну відповідальність — п'ятнадцять там суток, нехай ця жінка помахає мітлою на вулицях Франківська, доки повз неї йдуть її учні чи сусіди, парафіяни, що з нею поруч стоять у церкві?

А одеське бидло нехай пару місяців попрацює санітаром в госпіталях чи на розбиранні руїн після прильотів?

Я не знаю.

Мабуть, я перша буду проти такого порушення громадянських прав. Бидла. В тому числі й бидла. Бо вони теж громадяни України, що ж…

Ні, державне, законне врегулювання не годиться. Бо коли в якусь проблему втручається держава, — найперше тоді нагороджують непричетних і карають невинних.

Ні, тут мусить вирішувати проблему саме суспільство.

Суспільство, яке за останні роки сильно піднялось у відповідях на питання:

— Хто ми, власне? Східняки, західняки чи УКРАЇНЦІ?

— Що воно таке — соборна й неподільна Україна?

— Який зв'язок між незалежністю України і її соборністю?

Суспільство, яке давно вже знає найголовніший і найдієвіший метод виховання бидла — публічного висвітлювання особи. Публічної розмови з особою.

Це справедливо — бо якщо ти дурна баба і хочеш, щоб твої сентенції чула твоя улюблена спільнота у фейсбуці — не питання. Твої дурні сентенції почує вся країна.

На фоні переліку вбитих і замучених так нелюбимих тобою «східняків». Можливо, повезти її на ті ж цвинтарі, де лежать «східняки».

Ну, і потім показати, як одеське бидло, вже тверезе, розмазує шмарклі, виносячи горшки з-під лежачих поранених, непритомніє від запаху гниючих заживо тіл зі страшними обрубками ніг та рук. А «східняки» й «західняки» гниють однаково. І біль від ран в них однаковий.

Наше суспільство це може і вміє. Вже вміє.

Тому в мене і валиться робота з рук. Моя звичайна фронтова робота. Тому досада валиться комом. Тому іноді захлестує відчай і безнадія.

Ні, не тому що наша країна має як героїчну святість, так і бидляцьких представників. А тому що я не можу відповісти на питання — так їх знайшли чи ні?

Одеське бидло.

Франківське бидло.

Я б залюбки проглянула відео виховної бесіди з цими людьми.

Чемної виховної бесіди.

З закінченням бесіди відео, де дурна баба з франківщини і тупе бидло з Одеси разом виносять горшки за пораненими. І криваві бинти. Бо «східняки» й «західняки» гниють однаково. І біль від ран в них однаковий.

І тут головне, щоб і одеське, і франківське бидло пішло попрацювати санітарами до госпіталю ДОБРОВІЛЬНО. А як вже забезпечити таку добровільність — суспільство може вирішити.

… хто має ці два відео, поділіться, будь ласка.

А тут фото з двох Алей слави (фото взяті з інтернету)

Яка з них «східняцька», яка «західняцька», самі думайте

А тут, дорогі мої, дві банки. Не користі заради, а тілько щоб робота не валилась з рук. Бо сильно щось я задепресувала від споглядання цього бидла. Просто допоможіть. Коли в тебе вистачає грошей для фронту — тоді навіть бидло йде лісом.

Фронтова оптика

https://send.monobank.ua/jar/mNADv4QWQ…

фронтова електроніка, комплектуючу для БПЛА, РЕБи

https://send.monobank.ua/jar/63tixUnKoP..

тут пост про гниючих заживо. Банка в пості. Фото страшних поранень можу вислати до привату", — написала волонтерка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у селі під Хмельницьким група жінок напала на співробітників ТЦК.

Фото: Facebook

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