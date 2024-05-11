Російські окупанти відмовляються атакувати Харків: що відбувається

Агент «Атеш», який служить в одному з мотострілецьких батальйонів 44 армійського корпусу ЗС рф, передав інформацію, що в його підрозділі одне з відділень навідріз відмовилося йти на штурм у Харківській області. Про це повідомив партизанський рух «Атеш», який раніше інформував про масове зникнення російських військових у Херсонській області.

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«Бійці цього підрозділу добре знають про якісні укріплення на російсько-українському кордоні. А також були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій з боку російських військ», — йдеться у дописі.

Таким чином, коли на техніку було нанесено нові знаки у вигляді ромба з хрестом і віддано наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинний наказ командування.

«Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші», — наголошують у русі.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що росія планує наступ на Харківщину в середині травня. Для цього на кордоні з Україною рф зібрала близько 50 000 військових. Про це повідомив командир спецпідрозділу ГУР Міноборони України «Кракен» Костянтин Немічев в коментарі виданню The Economist.

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