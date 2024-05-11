39.51 / 39.99 42.50 / 43.11
Київ: +17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

У Києві зафіксовано спалах гепатиту: серед хворих — працівники торгівлі

16:46 11 травня 2024
Гепатит А

В Україні знову виявили випадки захворювання на вірусний гепатит А. Станом на 10 травня у м. Києві та Київський області зареєстровано 5 випадків захворювання на вірусний гепатит А серед співробітників та членів їх родин одного з закладів торгівлі столиці. Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

«Наразі, хворі звернулись за медичною допомогою, частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші — проходять лікування амбулаторно. ДУ „Київський міський ЦКПХ МОЗ України“ проінформувала ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про випадки захворювання. Розпочато епідеміологічне розслідування та вживаються необхідні заходи для недопущення поширення захворювання», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вірусний гепатит А — це захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг. Передається фекально-оральним шляхом.

Способи інфікування:

РЕКЛАМА

- вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей;
- недотримання правил особистої гігієни;
- у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;
- деякі види сексуальних стосунків.

Як писали «ФАКТИ», минулого року випадки вірусного гепатиту A було зафіксовано на Вінничині та Івано-Франківщині.

РЕКЛАМА

64

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зоряне небо

Овнам — кар'єрне зростання, Водоліям — пригоди: що обіцяють зірки знакам зодіаку наступного тижня, 13 — 19 травня

обробка рослин

Обприскайте цим кволі томати після висадки в ґрунт: вони «стрепенуться» і попруть вверх як навіжені (відео)

Оформлення картки

Керівництво «Привату» звернулось до пенсіонерів, які отримують виплати на карту: в чому справа

Незвичайна закуска: гості будуть у захваті

Незвичайна закуска: гості будуть у захваті

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту