В Україні знову виявили випадки захворювання на вірусний гепатит А. Станом на 10 травня у м. Києві та Київський області зареєстровано 5 випадків захворювання на вірусний гепатит А серед співробітників та членів їх родин одного з закладів торгівлі столиці. Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

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«Наразі, хворі звернулись за медичною допомогою, частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші — проходять лікування амбулаторно. ДУ „Київський міський ЦКПХ МОЗ України“ проінформувала ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про випадки захворювання. Розпочато епідеміологічне розслідування та вживаються необхідні заходи для недопущення поширення захворювання», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вірусний гепатит А — це захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг. Передається фекально-оральним шляхом.

Способи інфікування:

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- вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей;

- недотримання правил особистої гігієни;

- у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;

- деякі види сексуальних стосунків.

Як писали «ФАКТИ», минулого року випадки вірусного гепатиту A було зафіксовано на Вінничині та Івано-Франківщині.

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