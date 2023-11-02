Гепатит А переходить в наступ: захворювання виявили ще в одній області

Окрім Вінниччини випадки захворювання на вірусний гепатит виявлено у Івано-Франківській області.

Зокрема, станом на 1 листопада в обласній клінічній інфекційній лікарні перебували семеро людей.

РЕКЛАМА

Про це повідомила заступниця генерального директора медзакладу Наталія Дьоміна, пише «Суспільне».

За її даними, серед хворих — четверо дорослих та троє дітей.

РЕКЛАМА

«Діти — віком шести-семи років. Є такі, що у 5−6 класах. Всі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан — середньої важкості. Важких немає. Є хворі, яких госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада», — каже Дьоміна.

Що відомо про гепатит А

РЕКЛАМА

Вірусний гепатит А (хвороба Боткіна) — це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі, з переважним ураженням печінки та травного каналу. Вірус гепатиту А передається від людини до людини побутовим шляхом.

Найчастіше інфікування відбувається під час подорожей і відпочинку — коли виникають труднощі з дотриманням правил особистої гігієни, вживається вода з неперевірених джерел. Так само великий ризик зараження під час побутових контактів — у сім'ї та колективах.

РЕКЛАМА

Гепатит А у Вінниці та області

30 жовтня стало відомо, що, на жаль, у Вінницькій області гепатит А почали реєструвати не лише в обласному центрі, а й в інших населених пунктах. Станом на 1 листопада у Вінницькій громаді виявили вже понад 100 випадків захворювання на гепатит А.

Головний санлікар Ігор Кузін зауважив, що така кількість захворювань — це надзвичайна ситуація обласного масштабу, тож школярів переведено на дистанційне навчання, посилено контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках міста і області.

364

Читайте нас у Facebook та Instagram