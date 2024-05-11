Представницю Ізраїлю на «Євробаченні» Еден Голар внесли до «Миротворця»

Співачку Еден Голар — представницю Ізраїлю на конкурсі «Євробачення», фінал якого відбудеться вже сьогодні ввечері, 11 травня, внесли до списку «Миротворця». Артистку звинуватили в декількох порушеннях. Зокрема, виявили незаконний перетин державного кордону України. Це стосується відвідин Голар незаконно анексованого Криму.

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Відомо, що співачка у шестирічному віці разом з батьками переїхала до росії. Дівчина будувала там карєру, випускала треки російською мовою.

У 2016 році Еден брала участь у конкурсі «Нова хвиля», який відбувався в Криму. У 2018 — стала фіналісткою російського «Голосу країни» під наставництвом пропутінської співачки Пелагеї.

У 2022 році, з початком російського вторгнення в Україну, Еден Голар залишила рф та переїхала до Ізраїлю. Однак публічно співачка досі не засудила агресію.

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Як зазначає «Миротворець», її звинувачують в незаконній комерційна діяльність на окупованих територіях України, участі у спробах легалізації окупації АР Крим росіянами, свідомому перетині державного кордону України з метою проникнення на окуповані російськими загарбниками території.

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За прогнозами букмекерів Еден Голар може посісти на «Євробаченні» друге місце.

Раніше орнізатори конкурсу дискваліфікували одного з фаворитів пісенних змагань — представника Нідерландів Йоста Кляйна за «неналежну поведінку».

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Читайте у «ФАКТАХ», де і коли дивитися «Євробачення» та як голосувати/

Фото: instagram.com/golaneden

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