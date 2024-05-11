39.51 / 40.00 42.51 / 43.11
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Представницю Ізраїлю на «Євробаченні» Еден Голар внесли до «Миротворця»

19:06 11 травня 2024
Еден Голар

Співачку Еден Голар — представницю Ізраїлю на конкурсі «Євробачення», фінал якого відбудеться вже сьогодні ввечері, 11 травня, внесли до списку «Миротворця». Артистку звинуватили в декількох порушеннях. Зокрема, виявили незаконний перетин державного кордону України. Це стосується відвідин Голар незаконно анексованого Криму.

Відомо, що співачка у шестирічному віці разом з батьками переїхала до росії. Дівчина будувала там карєру, випускала треки російською мовою.
У 2016 році Еден брала участь у конкурсі «Нова хвиля», який відбувався в Криму. У 2018 — стала фіналісткою російського «Голосу країни» під наставництвом пропутінської співачки Пелагеї.

У 2022 році, з початком російського вторгнення в Україну, Еден Голар залишила рф та переїхала до Ізраїлю. Однак публічно співачка досі не засудила агресію.

РЕКЛАМА

Як зазначає «Миротворець», її звинувачують в незаконній комерційна діяльність на окупованих територіях України, участі у спробах легалізації окупації АР Крим росіянами, свідомому перетині державного кордону України з метою проникнення на окуповані російськими загарбниками території.

РЕКЛАМА

За прогнозами букмекерів Еден Голар може посісти на «Євробаченні» друге місце.

Раніше орнізатори конкурсу дискваліфікували одного з фаворитів пісенних змагань — представника Нідерландів Йоста Кляйна за «неналежну поведінку».

РЕКЛАМА

Читайте у «ФАКТАХ», де і коли дивитися «Євробачення» та як голосувати/

Фото: instagram.com/golaneden

156

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зоряне небо

Овнам — кар'єрне зростання, Водоліям — пригоди: що обіцяють зірки знакам зодіаку наступного тижня, 13 — 19 травня

обробка рослин

Обприскайте цим кволі томати після висадки в ґрунт: вони «стрепенуться» і попруть вверх як навіжені (відео)

Оформлення картки

Керівництво «Привату» звернулось до пенсіонерів, які отримують виплати на карту: в чому справа

Незвичайна закуска: гості будуть у захваті

Незвичайна закуска: гості будуть у захваті

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту