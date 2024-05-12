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Ідеальна заміна звичайним відбивним: Ольга Рябенко поділилися рецептом філе курячого стегна в сирному клярі (відео)

9:29 12 травня 2024
Готова страва

Страви з курятини є найдоступнішими і найулюбленішими для багатьох українців. Тим більше, що господині знають десятки варіацій їх приготування (чого вартий, наприклад, рецепт курячих «чупа-чупсів»).

Полюбляє страви з курки й учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко — вона запропонувала спробувати замінити звичні відбивні новою стравою, а саме смаженим філе курячого стегна у сирному клярі.

За її рецептом таке філе виходить соковитим і ніжним, а м'ясний соус зробить страву просто ресторанною!

Отже, підготуйте:

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  • філе курячого стегна — 3 шт;
  • яйця — 3 шт;
  • сіль, перець;
  • часник — 10 г;
  • сир твердий натертий (або пармезан) — 50 г;
  • борошно — 100 г;
  • петрушку — 20 г.

Соус:

  • курячий бульйон (або вода) — 180 мл;
  • вершкове масло — 40 г;
  • часник — 10 г;
  • сік лайма (або лимона) — 1 ст. л;
  • петрушка — 10 г.

Процес приготування

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Мʼясо відбити, посолити та поперчити, яйця змішати з натертим часником, сіллю, перцем, петрушкою та натертим сиром.

Підготовлене мʼясо обваляти в борошні, потім в клярі, і смажити до золотавого кольору.

Прибрати мʼясо з пательні, влити туди бульйон, додати часник, сік лайма, нарізану петрушку та масло.

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Повернути мʼясо в сковорідку та готувати ще протягом 10 хвилин.

Подавати смаколик Ольга радить з картопляним пюре.

«Вау! Це ідеальна заміна звичайним відбивним», — говорить майстриня кулінарії на відео.

А ще вам може сподобатися ніжне та соковите філе по-київськи від шеф-кухаря Валентини Кущ.

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