Ідеальна заміна звичайним відбивним: Ольга Рябенко поділилися рецептом філе курячого стегна в сирному клярі (відео)
Страви з курятини є найдоступнішими і найулюбленішими для багатьох українців. Тим більше, що господині знають десятки варіацій їх приготування (чого вартий, наприклад, рецепт курячих «чупа-чупсів»).
Полюбляє страви з курки й учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко — вона запропонувала спробувати замінити звичні відбивні новою стравою, а саме смаженим філе курячого стегна у сирному клярі.
За її рецептом таке філе виходить соковитим і ніжним, а м'ясний соус зробить страву просто ресторанною!
Отже, підготуйте:
- філе курячого стегна — 3 шт;
- яйця — 3 шт;
- сіль, перець;
- часник — 10 г;
- сир твердий натертий (або пармезан) — 50 г;
- борошно — 100 г;
- петрушку — 20 г.
Соус:
- курячий бульйон (або вода) — 180 мл;
- вершкове масло — 40 г;
- часник — 10 г;
- сік лайма (або лимона) — 1 ст. л;
- петрушка — 10 г.
Процес приготування
Мʼясо відбити, посолити та поперчити, яйця змішати з натертим часником, сіллю, перцем, петрушкою та натертим сиром.
Підготовлене мʼясо обваляти в борошні, потім в клярі, і смажити до золотавого кольору.
Прибрати мʼясо з пательні, влити туди бульйон, додати часник, сік лайма, нарізану петрушку та масло.
Повернути мʼясо в сковорідку та готувати ще протягом 10 хвилин.
Подавати смаколик Ольга радить з картопляним пюре.
«Вау! Це ідеальна заміна звичайним відбивним», — говорить майстриня кулінарії на відео.
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