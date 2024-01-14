Якщо ліньки поратися з котлетами: ніжне та соковите філе по-київськи від шеф-кухаря Валентини Кущ
Відома фудблогерка Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка раніше пропонувала фоловерам приготувати телятину по-монгольски, поділилася рецептом філе по-київськи
«Якщо Вам лінь робити котлетки, чи Ви боїтесь, що вони розтечуться і філе розлізеться, то цей варіант саме для Вас. Готувати легше, а філе виходить ніжне і соковите», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Філе куряче — 4 шт.;
- Масло вершкове — 150 г;
- Зелень — пучок;
- Часник — 4−5 зубчиків;
- Яйця — 3 шт.;
- Борошно і сухарі для панірування;
- Сіль, перець, копчена паприка і улюблені спеції.
Приготування:
- Спочатку робимо зелене масло. М’яке вершкове масло змішуємо з дрібно нарізаною зеленню, натертим часником та сіллю. Перемішуємо до однорідності. Викладаємо на плівку, загортаємо і формуємо прямокутник, товщиною приблизно 5 мм. Кладемо наше масло в заморозку на хвилин 30−40 — воно має стати твердим.
- У філе відрізаємо міньйони (підфілейники) і в товстій частині проколюємо гострим і довгим ножем, трішки розширяємо ножем (ніби робимо кишеню), але бажано не робити великий отвір. І не прорізати філе.
- Нарізаємо вершкове масло на 4 частини. Кожне філе фаршируємо зеленим маслом, допомагаємо собі пальцями, стараємось проштовхнути до кінчика. Від малого філе (міньйона, який ви відрізали), відрізаємо шматочок і закриваємо ним отвір.
- Яйця розбиваємо в тарілку і взбиваємо вінчиком до однорідності.
- Окремо в тарілці змішаємо борошно, сіль, перець і спеції, а третя тарілка — з сухарями.
- Обмочуємо наше фаршироване філе в борошно, потім в яйце і потім в сухарі.
- Смажимо з двох сторін до рум'яності. І запікаємо ще 10−15 хвилин при 180 градусах.
Раніше Валя Саєнко розповідала, як приготувати дуже ніжну м`ясну страву — рвану телятину.
Фото Pixabay246