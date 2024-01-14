38.19 / 38.89 41.96 / 42.74
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Якщо ліньки поратися з котлетами: ніжне та соковите філе по-київськи від шеф-кухаря Валентини Кущ

12:42 14 січня 2024
Філе

Відома фудблогерка Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка раніше пропонувала фоловерам приготувати телятину по-монгольски, поділилася рецептом філе по-київськи

«Якщо Вам лінь робити котлетки, чи Ви боїтесь, що вони розтечуться і філе розлізеться, то цей варіант саме для Вас. Готувати легше, а філе виходить ніжне і соковите», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Філе куряче — 4 шт.;
  • Масло вершкове — 150 г;
  • Зелень — пучок;
  • Часник — 4−5 зубчиків;
  • Яйця — 3 шт.;
  • Борошно і сухарі для панірування;
  • Сіль, перець, копчена паприка і улюблені спеції.

Приготування:

РЕКЛАМА
  • Спочатку робимо зелене масло. М’яке вершкове масло змішуємо з дрібно нарізаною зеленню, натертим часником та сіллю. Перемішуємо до однорідності. Викладаємо на плівку, загортаємо і формуємо прямокутник, товщиною приблизно 5 мм. Кладемо наше масло в заморозку на хвилин 30−40 — воно має стати твердим.
  • У філе відрізаємо міньйони (підфілейники) і в товстій частині проколюємо гострим і довгим ножем, трішки розширяємо ножем (ніби робимо кишеню), але бажано не робити великий отвір. І не прорізати філе.
  • Нарізаємо вершкове масло на 4 частини. Кожне філе фаршируємо зеленим маслом, допомагаємо собі пальцями, стараємось проштовхнути до кінчика. Від малого філе (міньйона, який ви відрізали), відрізаємо шматочок і закриваємо ним отвір.
  • Яйця розбиваємо в тарілку і взбиваємо вінчиком до однорідності.
  • Окремо в тарілці змішаємо борошно, сіль, перець і спеції, а третя тарілка — з сухарями.
  • Обмочуємо наше фаршироване філе в борошно, потім в яйце і потім в сухарі.
  • Смажимо з двох сторін до рум'яності. І запікаємо ще 10−15 хвилин при 180 градусах.

Раніше Валя Саєнко розповідала, як приготувати дуже ніжну м`ясну страву — рвану телятину.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

246

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Національний банк України

У скасуванні вихідних днів на свята більше немає економічного сенсу, — НБУ

Гривні

Частина українців отримаює від Швейцарії по 10 800 гривень: кого це стосується і як оформити матдопомогу

Розклад карт

Відмовтесь від ілюзій та діліться ресурсами: гороскоп Таро на 2024 рік від відомої провидиці

Алексіс Пінтюро

Знаменитий гірськолижник розбився на трасі Кубка світу через шість днів після народження доньки (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту