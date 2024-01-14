Якщо ліньки поратися з котлетами: ніжне та соковите філе по-київськи від шеф-кухаря Валентини Кущ

Відома фудблогерка Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка раніше пропонувала фоловерам приготувати телятину по-монгольски, поділилася рецептом філе по-київськи

«Якщо Вам лінь робити котлетки, чи Ви боїтесь, що вони розтечуться і філе розлізеться, то цей варіант саме для Вас. Готувати легше, а філе виходить ніжне і соковите», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: Філе куряче — 4 шт.;

Масло вершкове — 150 г;

Зелень — пучок;

Часник — 4−5 зубчиків;

Яйця — 3 шт.;

Борошно і сухарі для панірування;

Сіль, перець, копчена паприка і улюблені спеції. Приготування: РЕКЛАМА Спочатку робимо зелене масло. М’яке вершкове масло змішуємо з дрібно нарізаною зеленню, натертим часником та сіллю. Перемішуємо до однорідності. Викладаємо на плівку, загортаємо і формуємо прямокутник, товщиною приблизно 5 мм. Кладемо наше масло в заморозку на хвилин 30−40 — воно має стати твердим.

У філе відрізаємо міньйони (підфілейники) і в товстій частині проколюємо гострим і довгим ножем, трішки розширяємо ножем (ніби робимо кишеню), але бажано не робити великий отвір. І не прорізати філе.

Нарізаємо вершкове масло на 4 частини. Кожне філе фаршируємо зеленим маслом, допомагаємо собі пальцями, стараємось проштовхнути до кінчика. Від малого філе (міньйона, який ви відрізали), відрізаємо шматочок і закриваємо ним отвір.

Яйця розбиваємо в тарілку і взбиваємо вінчиком до однорідності.

Окремо в тарілці змішаємо борошно, сіль, перець і спеції, а третя тарілка — з сухарями.

Обмочуємо наше фаршироване філе в борошно, потім в яйце і потім в сухарі.

Смажимо з двох сторін до рум'яності. І запікаємо ще 10−15 хвилин при 180 градусах.

Раніше Валя Саєнко розповідала, як приготувати дуже ніжну м`ясну страву — рвану телятину.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

246

Читайте нас у Facebook та Instagram