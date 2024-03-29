Курячі «чупа-чупси» у піст: їжа відважних воїнів та справжніх чоловіків

В Україні розпочався Великий піст, який триватиме 48 днів та завершиться у суботу, 4 травня. Під час посту православні християни мають дотримуватися найсуворіших обмежень у харчуванні, зокрема, не можна їсти м'ясо та молочні продукти.

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В той же час піст можуть не тримати ті, хто зайнятий тяжкою фізичною працею, зокрема, військовослужбовці, котрі перебувають у зоні бойових дій, адже людина й без того сильно виснажується. Тому для всіх воїнів та представників інших справжніх «чоловічих» професій їхні дружини та матусі можуть приготувати оригінальну справу, яка здивує та порадує їх.

Все дуже просто — курячі гомілки слід попередньо запекти зі спеціями, відділити м'ясо від кісток і добре його подрібнити. Потім змішати м'ясо з товченою картоплею, сформувати кульки. Ну, а подальші дії кухаря спостерігайте на відео.

Також можна приготувати гомілки за рецептом фіналіста кулінарного проєкту «Мастер Шеф. Професіонали» Миколи Люлька, попередньо замаринуваши їх у спеціях та в соусі теріякі.

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Для цього ретельно помийте курячі гомілки проточною водою. Обережно просушіть їх на шарі паперового рушника. Гострим ножем зробіть надрізи навколо основи кістки та зачистіть її. Вправно, ножем відділіть по кістці гомілку.

Розігрійте гриль. Виставте температуру 120 градусів, далі її доведеться підіймати, щоб отримати відмінну скоринку.

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Замаринуйте гомілки у спеціях та соусі, добре розімніть руками та викладіть на гриль. Температура повинна бути 120 градусів, на 20 — 30 хвилин.

Змастіть курятину олією та знову викладіть на гриль.

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Підніміть температуру гриля до 180 градусів та добряче засмажте гомілки.

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