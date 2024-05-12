Оля Полякова вирішила коментувати «Євробачення», але злякалася «Катерини Кухар»

Ввечері у суботу, 11 травня, співачка Оля Полякова вирішила вчинити як справжня українка: залишитись дома і коментувати конкурс «Євробачення», який проходив у Швеції.

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Звичайно, вона подивилася номер від України, адже наші дівчата виступали другими.

Також теплі слова дісталися Люксембургу, номер якого ставив той же режисер, що і «Королеву ночі» Олі.

А от наступний номер співачці не сподобався. Їй чомусь здалося, що у ролі нечистої сили виступає танцівниця Катерина Кухар!

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Після цього настрій дивитися конкурс далі у Олі зник, і вона вирішила лягти спати.

А вже вранці дізналася, що Україна завоювала «бронзу» і знову похвалила учасниць та режисерку.

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Певно, новина настільки підняла настрій співачці, що вона вирішила показати всіх своїх «дівчат» включно з мамою, і написала про свято теплий пост у соціальній мережі, отримавши за нього багато теплих відгуків. Так через «Катерину Кухар» Оля Полякова не засвоїла професію коментаторки, зате ще раз довела, що «професії» доньки і матері знає на «відмінно».

Нагадаємо, співак Віталій Лобач записав красиву українську пісню, відзначивши День матері. Це пісня Кайрата Нуртаса «Сені сүйем», яка дуже подобається виконавиці ролі Махідевран Султан у серіалі «Величне століття».

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