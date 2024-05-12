Улюблена пісня «Махідевран-султан»: Віталій Лобач записав українську версію красивої пісні про кохання
Співак Віталій Лобач, якого українці знають як «любимчика дівчаток-підлітків та пенсіонерок» (тобто, дівчат та жінок будь-якого віку) випустив днями красиву пісню свого казахського колеги Кайрата Нуртаса «Сені сүйем».
«Люблю тебе!
Маниш мене, дурманиш,
Люблю тебе!
Серце моє ти раниш,
Люблю тебе — і ти це знаєш!
Люблю тебе!
Ця біль мине!
Думки я словами відганяю,
Ця біль мине!
Межі мого серця грають,
Ти довела мене до краю,
Ця біль мине…
Ти в кожнім слові моїм!..
Ти в кожній пісні моїй!..
Всі для тебе вони!..
Скажи тільки, що пам'ятаєш,
Що я люблю — і ти це знаєш!.."— говориться в пісні.
Автор тюркомовного хіта — відомий казахський співак Кайрат Нуртас.
І в ньому, звичайно, теж йдеться про кохання, любов та дуже приємні відчуття.
А оскільки казахська мова дуже схожа на турецьку (як білоруська на українську), то не дивно, що пісні Кайрата дуже популярні у Туреччині, і саме цю пісню вподобала Нур Феттахоглу, виконавиця ролі Махідевран-Султан у популярному серіалі «Величне сторіччя».
Жінка виконує пісню на творчих зустрічах та концертах, згадуючи зі словами подяки її автора.
Але повертаючись до Віталія Лобача: співак записав пісню напередодні Дня Матері, який відзначають сьогодні в Україні, нагадавши, щоб українці не забули привітати сьогодні своїх мам, а також мам своїх дітей.
І нагородою всім нам обов'язково буде справжнє кохання та любов.
Також нагадаємо, що напередодні Дня матері український дует Jerry Heil і Alyona Alyona попри все посіли третю сходинку у фіналі Євробачення-2024.
Фото facebook.com/ss.chelovek.prazdnik/51
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