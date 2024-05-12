Улюблена пісня «Махідевран-султан»: Віталій Лобач записав українську версію красивої пісні про кохання

Співак Віталій Лобач, якого українці знають як «любимчика дівчаток-підлітків та пенсіонерок» (тобто, дівчат та жінок будь-якого віку) випустив днями красиву пісню свого казахського колеги Кайрата Нуртаса «Сені сүйем».

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«Люблю тебе!

Маниш мене, дурманиш,

Люблю тебе!

Серце моє ти раниш,

Люблю тебе — і ти це знаєш!

Люблю тебе!

Ця біль мине!

Думки я словами відганяю,

Ця біль мине!

Межі мого серця грають,

Ти довела мене до краю,

Ця біль мине…

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Ти в кожнім слові моїм!..

Ти в кожній пісні моїй!..

Всі для тебе вони!..

Скажи тільки, що пам'ятаєш,

Що я люблю — і ти це знаєш!.."— говориться в пісні.

Автор тюркомовного хіта — відомий казахський співак Кайрат Нуртас.

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І в ньому, звичайно, теж йдеться про кохання, любов та дуже приємні відчуття.

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А оскільки казахська мова дуже схожа на турецьку (як білоруська на українську), то не дивно, що пісні Кайрата дуже популярні у Туреччині, і саме цю пісню вподобала Нур Феттахоглу, виконавиця ролі Махідевран-Султан у популярному серіалі «Величне сторіччя».

Жінка виконує пісню на творчих зустрічах та концертах, згадуючи зі словами подяки її автора.

Але повертаючись до Віталія Лобача: співак записав пісню напередодні Дня Матері, який відзначають сьогодні в Україні, нагадавши, щоб українці не забули привітати сьогодні своїх мам, а також мам своїх дітей.

І нагородою всім нам обов'язково буде справжнє кохання та любов.

Також нагадаємо, що напередодні Дня матері український дует Jerry Heil і Alyona Alyona попри все посіли третю сходинку у фіналі Євробачення-2024.

Фото facebook.com/ss.chelovek.prazdnik/

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