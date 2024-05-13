«Інакше не буде ніякого «після перемоги»: заступник командира 3-ї ОШБр Жорін про ситуацію на Харьківщині

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що ситуація на півночі Харківської області, де ворог намагається підійти до Харкова на відстань артилерійського пострілу, має стати для українців «холодним душем».

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Про це Максим Жорін написав у своєму telegram-каналі.

«Ситуація на півночі Харкова має стати для всієї країни холодним душем. І в питанні фортифікацій, і в питанні мобілізації», — зазначив він.

Нагадаємо, що раніше український військовий Денис Ярославський, який зараз захищає Україну на Харківському напрямку, повідомив про те, що головною причиною проблем з обороною на кордоні у Харківській області є відсутність систем фортифікації.

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Жорін також наголосив, що зараз «держава повинна перетворитися на тотальну машину спротиву, і всі сили повинні бути спрямовані на фронт».

«Інакше не буде ніякого «після перемоги», — додав військовий.

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Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив про те, що ворог має частковий успіх на деяких ділянках фронту.

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