Розвіддані про ХАМАС в обмін на відмову від вторгнення в Рафах: як США тиснуть на Ізраїль

Після масштабної атаки ХАМАС на Ізраїль на Близькому Сході загострюється черговий палестино-ізраїльський конфлікт, врегулюванню якого заважає путін. На цьому тлі в світі посилились пропалестинські настрої. Намагання адміністрації Байдена врегулювати ситуацію виглядають дивно.

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За повідомленням The Washington Post, адміністрація президента Байдена запропонувала Ізраїлю розвідувальні дані щодо місцезнаходження лідерів ХАМАС та прихованих тунелів групування в обмін на відмову від масштабного вторгнення в Рафах. Таким чином у США намагаються зберегти мирне населення Рафаху від можливої ескалації конфлікту.

США надали Ізраїлю розвідувальні дані протягом усієї семимісячної війни, але зараз вони намагаються переконати ізраїльських чиновників в тому, що можна знищити батальйони ХАМАС у Рафаху за допомогою більш цілеспрямованих ударів, використовуючи розвідувальні дані Сполучених Штатів.

Ізраїль стверджує, що йому потрібно увійти в Рафах, щоб завершити ліквідацію ХАМАС, але це може поставити під загрозу палестинських мирних жителів. Адміністрація Байдена висловила серйозне занепокоєння щодо цього.

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Також США, які допомагали Ізраїлю відбивати атаку Ірану, запропонували надати допомогу у будівництві наметових містечок та систем доставки гуманітарної допомоги для палестинських біженців з Рафаху. А в ЄС висловили занепокоєння та ввели чергові санкції проти Ірану, який підтримує ХАМАС.

Нещодавно ізраїльські війська вперше від початку війни ввійшли в Рафах з метою тиску на ХАМАС щодо угоди про перемир'я. Кабінет міністрів Ізраїлю проголосував за розширення операції в Рафаху незважаючи на ризики.

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Раніше бізнесмен і російський опозиціонер Леонід Невзлін заявив, що найближчим часом Україна та Ізраїль мають навчитися справлятися самостійно, не покладаючись на США, тому що американського лідерства в світі більше не існує.

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