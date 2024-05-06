Готували масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня: затримано групу агентів росії

Напередодні Великодня російський ворог планував завдати ударів по енергогенеруючих потужностях та логістичних складах зберігання паливно-мастильних матеріалів, які розташовані на території Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей.

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Крім того, за повідомленням СБУ, окупанти сподівались отримати від своєї агентури «підтвердження» щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ.

Для виконання цих завдань російська спецслужба залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен (Черкаська і Полтавська області відповідно). Для конспірації фігуранти діяли порізно, але дистанційно «замикалися» на одного куратора з фсб.

Один з фігурантів

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Інформацію про наміри ворога Служба безпеки отримала ще на початковому етапі розвідувальної активності російських агентів, яких своєчасно викрила і покроково документувала.

Завдяки цьому їх вдалося затримати «на гарячому» неподалік Києва, де вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей, і тим самим зірвати плани агресора щодо підготовки повітряних ударів.

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Як встановило розслідування, обох фігурантів, 28-річних безробітних, у березні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник «Кримського управління» фсб. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

За співпрацю з окупантами він обіцяв своїм агентам грошову винагороду. Для комунікації використовували анонімний чат у популярному месенджері.

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Спілкування з "куратором"

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо також, що наприкінці квітня СБУ знешкодила російського навідника авіабомби на базу спецпризначенців ГУР Міністерства оборони України.

Фото СБУ

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