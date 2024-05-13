Оголосив у ТikTok збір на ЗСУ: на Закарпатті винесли вирок ліцеїсту, який привласнив донати для військових

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україні зросла активність шахраїв, які у своїх злочинних схемах використовують прагнення українців допомогти ЗСУ. Нещодавно в Києві викрили фальшивого співробітника СБУ, який обіцяв родичам бійців ЗСУ допомогти витягти їх з полону «всього» за 10 тисяч доларів. А на Закарпатті засудили ліцеїста, який оголосив у TikTok збір на ЗСУ, але кошти витрачав на власні потреби.

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Про це повідомляється у рішенні Хустського районного суду у справі про шахрайство учня місцевого ліцею.

У січні 2023 року хлопець створив обліковий запис у TikTok, де розмістив відеоролик про збір коштів на підтримку Збройних Сил України. Ліцеїст просив кошти на картку, призначену для отримання стипендії. Він запевняв пожертвувачів, що гроші будуть використані на придбання спорядження для українських солдатів. В результаті понад п'ятеро людей переказали йому суми від 300 до 1005 гривень.

Відповідно до рішення суду, хлопця засудили за шахрайство та призначили штраф у розмірі 8 500 гривень. Попередньо він відшкодував потерпілим матеріальну шкоду.

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Банківську картку та sim-карту мобільного оператора, які ліцеїст використовував для шахрайства, суд постановив знищити. Мобільний телефон, вилучений як доказ, — повернути власникові.

Раніше повідомляли про те, що у Харкові затримали псевдоволонтера, який обіцяв евакуації з прифронтової зони.

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