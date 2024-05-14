Ворог випустив по Україні вночі 18 дронів та балістичну ракету: в Повітряних силах розповіли про збиті цілі

В ніч на вівторок, 14 травня, російські війська випустили по Україні 18 дронів-камікадзе та балістичну ракету.

Про це повідомив командувач Повітряними Силами ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

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«У ніч на 14 травня 2024 року ворог атакував 18-ма ударними БпЛА типу „shahed-131/136“ із мису Чауда та однією балістичною ракетою „іскандер-М“ з окупованого Криму», — написав він у Telegram.

Відбивали удар, зазначив Олещук, винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

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«В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих „шахедів“ у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей. Усім дякую за успішну бойову роботу!» — написав командувач.

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Своєю чергою, в Генеральному штабі Збройних сил України назвали втрати російського противника під час боїв на землі. Протминулої доби на фронті зафіксовано близько 140 бойових зіткнень.

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Як повідомляли «ФАКТИ», дуже скаладна ситуация на Харківщині, де ворог перейшов кордон та захопив деякі населенні пункти у «сірій зоні».Окупанти просунулись біля Вовчанська. Північна частина міста теж стала «сірою зоною».

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