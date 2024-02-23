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«Вона неймовірно талановита»: Заліско заспівав дуетом з популярною українською співачкою

22:02 25 лютого 2024
Андрій Заліско

Український співак Заліско, якому на концерті військові подарували прапор від генерала Залужного, записав новинку під назвою «Цілувала» спільно із Мариною Полончак.

«Я люблю концерти, я люблю виступати на будь-яких майданчиках. Не залежить, чи це місто, містечко чи село, чи невеличкий корпоратив у ресторані. Я люблю свою роботу. І коли на своїх концертах я бачу добру енергетику і позитив від залу, від людей — я готовий вийти до всіх, усім дякувати і усіх… розцілувати. Саме так і для цього і була написана „Цілувала“. За два дні пісня попала в тренди YouTube, набравши більш ніж 70 000 переглядів», — розповідає Заліско.

Артисти зуміли записати відеокліп на відстані, оскільки в кожного щільний графік та постійні гастролі.

«Я вирішив записати цю пісню із Мариною Полончак з гурту „Марина і Компанія“. Вона неймовірно талановита і має просто шикарний тембр, і вона ще й великий професіонал. І ми це зробили! А ви готові до концертів і цілуватись? Запрошую і чекаю», — жартує співак.

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Додамо, що Заліско вже 30 років на сцені, випустив 10 альбомів, два з яких вийшли в Канаді та Америці. У 2023 році разом зі співаком JULIK вони зібрали на концертах за кордоном понад 30 тис євро на допомогу Збройним силам.

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