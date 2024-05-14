У розпал наступу армії росії в Харківській області народні депутати з тимчасової слідчої комісії (ТСК) Ганна Скороход та Юлія Яцик використовують скандал у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного у Львові для дискредитації військового командування. Таку думку озвучив політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній на своїй сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, на початку травня до ТСК надійшла колективна скарга від курсантів Національної академії сухопутних військ. Вони скаржилися, що звільнення у закладі надають вибірково, нібито офіцери труять курсантів, а одного студента через скарги відрахували та відправляють на фронт.

Загородній наголосив, що можливі корупційні ризики чи порушення з боку керівництва навчального закладу мають розслідувати виключно правоохоронні органи, проте натомість це роблять депутати з неоднозначною репутацією.

«Поліція, ДБР, НАБУ мають провести розслідування та встановити, чи були ці порушення. А коли цим займаються депутатки із сумнівною репутацією, які помічені у підтримці проросійських наративів, то це все це виглядає вкрай підозріло. І схоже на сплановану атаку на військове керівництво через цей навчальний заклад. Адже академія військова і підпорядковується ЗСУ», — написав експерт.



Він нагадав, що виключена з фракції «Слуга народу» Скороход підтримувала «примирення з росією на Донбасі» та вважала безпідставною заборону в Україні георгіївської стрічки, яка, на її думку, є «символом перемоги». Юлія Яцик відома порушенням антикорупційного законодавства та скандальними жартами про українських генералів.

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народні депутати з Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Юлія Яцик та Ганна Скороход

«Виникає питання, чи мають право такі сумнівні народні депутати критикувати керівництво ЗСУ? Чи можете ви згадати, чим вони взагалі займаються у Верховній Раді?» — спитав Загородній.

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