39.53 / 40.05 42.62 / 43.27
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Захисниця «колорадської» стрічки і порушниця антикорупційного законодавства дискредитують ЗСУ — експерт

21:43 14 травня 2024
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного

У розпал наступу армії росії в Харківській області народні депутати з тимчасової слідчої комісії (ТСК) Ганна Скороход та Юлія Яцик використовують скандал у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного у Львові для дискредитації військового командування. Таку думку озвучив політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, на початку травня до ТСК надійшла колективна скарга від курсантів Національної академії сухопутних військ. Вони скаржилися, що звільнення у закладі надають вибірково, нібито офіцери труять курсантів, а одного студента через скарги відрахували та відправляють на фронт.

Загородній наголосив, що можливі корупційні ризики чи порушення з боку керівництва навчального закладу мають розслідувати виключно правоохоронні органи, проте натомість це роблять депутати з неоднозначною репутацією.

«Поліція, ДБР, НАБУ мають провести розслідування та встановити, чи були ці порушення. А коли цим займаються депутатки із сумнівною репутацією, які помічені у підтримці проросійських наративів, то це все це виглядає вкрай підозріло. І схоже на сплановану атаку на військове керівництво через цей навчальний заклад. Адже академія військова і підпорядковується ЗСУ», — написав експерт.

Він нагадав, що виключена з фракції «Слуга народу» Скороход підтримувала «примирення з росією на Донбасі» та вважала безпідставною заборону в Україні георгіївської стрічки, яка, на її думку, є «символом перемоги». Юлія Яцик відома порушенням антикорупційного законодавства та скандальними жартами про українських генералів.

РЕКЛАМА
народні депутати з Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Юлія Яцик та Ганна Скороход

«Виникає питання, чи мають право такі сумнівні народні депутати критикувати керівництво ЗСУ? Чи можете ви згадати, чим вони взагалі займаються у Верховній Раді?» — спитав Загородній.

РЕКЛАМА

82

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дівчина

Ракам — кар’єрне зростання, Близнюкам — чарівність і шарм, Водоліям — цікаві зустрічі: що обіцяють зорі 14 травня

Зупинка на блокпості

Штраф за «неоновлення» даних: чи доведеться платити 25,5 тисяч грн щодня?

унітаз

Коли гості на порозі: навіщо господині засипають в унітаз ложку солі

Оформлення картки

Керівництво «Привату» звернулось до пенсіонерів, які отримують виплати на карту: в чому справа

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту