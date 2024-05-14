Захисниця «колорадської» стрічки і порушниця антикорупційного законодавства дискредитують ЗСУ — експерт
У розпал наступу армії росії в Харківській області народні депутати з тимчасової слідчої комісії (ТСК) Ганна Скороход та Юлія Яцик використовують скандал у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного у Львові для дискредитації військового командування. Таку думку озвучив політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, на початку травня до ТСК надійшла колективна скарга від курсантів Національної академії сухопутних військ. Вони скаржилися, що звільнення у закладі надають вибірково, нібито офіцери труять курсантів, а одного студента через скарги відрахували та відправляють на фронт.
Загородній наголосив, що можливі корупційні ризики чи порушення з боку керівництва навчального закладу мають розслідувати виключно правоохоронні органи, проте натомість це роблять депутати з неоднозначною репутацією.
«Поліція, ДБР, НАБУ мають провести розслідування та встановити, чи були ці порушення. А коли цим займаються депутатки із сумнівною репутацією, які помічені у підтримці проросійських наративів, то це все це виглядає вкрай підозріло. І схоже на сплановану атаку на військове керівництво через цей навчальний заклад. Адже академія військова і підпорядковується ЗСУ», — написав експерт.
Він нагадав, що виключена з фракції «Слуга народу» Скороход підтримувала «примирення з росією на Донбасі» та вважала безпідставною заборону в Україні георгіївської стрічки, яка, на її думку, є «символом перемоги». Юлія Яцик відома порушенням антикорупційного законодавства та скандальними жартами про українських генералів.
«Виникає питання, чи мають право такі сумнівні народні депутати критикувати керівництво ЗСУ? Чи можете ви згадати, чим вони взагалі займаються у Верховній Раді?» — спитав Загородній.82
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