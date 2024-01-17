Експерт звернувся до генпрокурора Костіна щодо справ проти братів Клюєвих
Управляючий партнер Національної антикризової групи, політичний експерт Тарас Загородній звернувся до генпрокурора Костіна з проханням спростувати або підтвердити закриття справ проти братів Клюєвих — чиновників часів Януковича. Про це експерт написав на своїй сторінці у Facebook.
«Зокрема, кримінальне провадження за фактом неповернення компаніями братів Клюєвих кредитних коштів закрите. Дебіторська заборгованість покрита за рахунок докапіталізації бюджетними коштами.
Йдеться про заборгованість загальною сумою понад 32 млрд грн. З них «Укрексімбанку» Клюєви заборгували понад 12 млрд грн, Ощадбанку — 20 млрд грн. Заставне майно у зв’язку із загрозою застосування до Клюєвих санкцій продано", — написав Завгородній.
Він нагадав, що за рахунок цих кредитів Клюєви, зокрема, будували сонячні станції у Криму, які тепер виробляють електроенергію окупантам. Крім їхньої групи «Солар», кредити отримували ПрАТ «Завод Напівпровідників» (поручителем є підконтрольна братам ПАТ «Актив-Страхування») і ПАТ «Укрпідшипник». Обидва заводи нині банкрути.
У 2023 році майно «Укрпідшипника» продали на аукціоні. Цінну нерухомість у Києві за копійки придбало ТОВ «ФК «Монблан Фінанс», яку афілюють з ще одним діячем часів Януковича — Миколою Злочевським. Понад 3 тисячі квадратних метрів в історичній частині Києва дістались йому за 200 млн та одну копійку.
Він нагадав, що Клюєви — одні зі стовпів режиму Януковича. Андрій Клюєви був віце-прем'єром і секретарем РНБО, Сергій — народним депутатом і формальним власником резиденції «Межигір'я».
«Сподіваюсь, що генеральний прокурор Андрій Костін спростує або підтвердить цю інформацію для ЗМІ, оскільки справу закривали саме у прокуратурі» — звернувся до Костіна Загородній.
Нагадаємо, раніше очільник ГУР Кирило Буданов розповів про роль Клюєвих в організації вбивства банкіра Дениса Кірєєва руками СБУ.87