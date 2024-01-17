Експерт звернувся до генпрокурора Костіна щодо справ проти братів Клюєвих

Управляючий партнер Національної антикризової групи, політичний експерт Тарас Загородній звернувся до генпрокурора Костіна з проханням спростувати або підтвердити закриття справ проти братів Клюєвих — чиновників часів Януковича. Про це експерт написав на своїй сторінці у Facebook.

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Брати Клюєви

«Зокрема, кримінальне провадження за фактом неповернення компаніями братів Клюєвих кредитних коштів закрите. Дебіторська заборгованість покрита за рахунок докапіталізації бюджетними коштами.

Йдеться про заборгованість загальною сумою понад 32 млрд грн. З них «Укрексімбанку» Клюєви заборгували понад 12 млрд грн, Ощадбанку — 20 млрд грн. Заставне майно у зв’язку із загрозою застосування до Клюєвих санкцій продано", — написав Завгородній.

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Він нагадав, що за рахунок цих кредитів Клюєви, зокрема, будували сонячні станції у Криму, які тепер виробляють електроенергію окупантам. Крім їхньої групи «Солар», кредити отримували ПрАТ «Завод Напівпровідників» (поручителем є підконтрольна братам ПАТ «Актив-Страхування») і ПАТ «Укрпідшипник». Обидва заводи нині банкрути.

У 2023 році майно «Укрпідшипника» продали на аукціоні. Цінну нерухомість у Києві за копійки придбало ТОВ «ФК «Монблан Фінанс», яку афілюють з ще одним діячем часів Януковича — Миколою Злочевським. Понад 3 тисячі квадратних метрів в історичній частині Києва дістались йому за 200 млн та одну копійку.

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Він нагадав, що Клюєви — одні зі стовпів режиму Януковича. Андрій Клюєви був віце-прем'єром і секретарем РНБО, Сергій — народним депутатом і формальним власником резиденції «Межигір'я».

«Сподіваюсь, що генеральний прокурор Андрій Костін спростує або підтвердить цю інформацію для ЗМІ, оскільки справу закривали саме у прокуратурі» — звернувся до Костіна Загородній.

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Нагадаємо, раніше очільник ГУР Кирило Буданов розповів про роль Клюєвих в організації вбивства банкіра Дениса Кірєєва руками СБУ.

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