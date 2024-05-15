Долітався: суд скасував «смішну» заставу для «авторитета» Журавля

Кримінального авторитету Віктора Журавля, який кидався та плювався на поліцейських у Броварах, відправили під варту на 60 днів без права внесення застави. Раніше суддя призначив йому заставу 242 тисячі гривень. Київський апеляційний суд 14 травня переглянув запобіжний захід підозрюваному.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону, тепер кримінальному авторитету Журавлю прибрали заставу та залишили під арештом на два місяці.

«Суд повністю задовольнив апеляцію прокурорів Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави військовослужбовцю, який затриманий за підозрою у скоєнні хуліганства та погроз поліцейським» , — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше після шостої години засідання суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Олександр Скрипка призначив йому два місяці під вартою — до 8 липня 2024 року, і при цьому розмір застави становив лише 242 тисячі гривень .

РЕКЛАМА

Згодом Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону подала апеляцію.

Нагадаємо, що увечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік скоїв хуліганство у закладі харчування. На місце прибули поліцейські, але правопорушник почав кидатися на них, плюватися та погрожував зброєю. Ним виявився місцевий кримінальний авторитет Віктор Журавель, який більше відомий як Журавель чи Віха. На суді, що відбувся 10 травня, були присутні військові з підрозділу ТРО, де служить Журавель. Вони надали йому позитивних характеристик і заявили, що кримінальний авторитет брав участь в обороні Києва і нібито командує підрозділом розвідки. Тому вони готові взяти його на поруки. Суд їм відмовив. 12 травня Журавель вийшов під заставу у 242 тисячі гривень.

РЕКЛАМА

232

Читайте нас у Facebook