Феміда на боці криміналітету? Авторитет Журавель, який напав зі зброєю на поліцію, вийшов на волю

Відомий кримінальний авторитет Віктор Журавель (Віха), якого затримали в Броварах за напад на поліцейських, вийшов під заставу.

Так, 10 травня прокуратура під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Журавлю наполягала на триманні під вартою на час слідства без права внести заставу.

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Але для судді Броварського міськрайонного суду Київської області Олександра Скрипки жоден з аргументів прокурорів не здався серйозним. Після шести годин засідання він таки вирішив, що тримання під вартою без застави — це занадто суворо для скандального кримінальника. Тож суд призначив йому два місяці під вартою — до 8 липня. При цьому розмір застави склав лише 242 тисячі гривень.

Як повідомило наше джерело в прокуратурі, така сума застави шокувала всіх, адже підозрюваний має можливість внести її одразу. А в тому, що Віктор Журавель може перешкоджати слідству та тиснути на свідків, сумнівів у правоохоронців нема.

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Таке рішення судді викликало чимале обурення у соцмережі. Користувачі питають, суд точно «Броварський чи, може, Баришівський???». Інші пишуть, що для «збройного барона» така сума занадто мізерна. Інші пишуть, що це «сюр і можна одразу й суддю саджати» й «гроші вирішують все».

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Суддя Олександр Скрипка, який виніс скандальне рішення, раніше працював у Житомирському райсуді. Але кілька років тому був переведений до Броварів наказом Вищої ради правосуддя від 3 червня 2021 року.

Як писало «Слідство.інфо», суддя Житомирського райсуду та кандидат до Вищого антикорупційного суду Олександр Скрипка не вказав жодного житла поблизу місця роботи. Вочевидь, аби дістатись до роботи, суддя щодня долає майже двісті кілометрів. Адже єдиним задекларованим житлом, яке належить чоловікові, є будинок у селі на Київщині.

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Суддя Олександр Скрипка

Так, згідно з декларацією, суддя живе разом із дружиною, трьома дітьми та батьками. Олександр Скрипка задекларував відразу два житлових будинки у селі Рогозів Київської області, які записані на його батька й матір. Також родина судді володіє земельними ділянками загальною площею близько 17 гектарів та зерносховищем на майже 400 квадратних метрів.

Його дружина Тетяна Скрипка працює у виконкомі Бориспільської міської ради та є старостою Рогозівської громади.

Як писав «Стопкор», у квітні 2023 року Олександр Скрипка ухвалив три рішення поспіль на користь проросійських скандальних «піщаних» ділків.

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