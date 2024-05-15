Промоутер Усика дав пораду Ф'юрі, як не опинитися в нокауті (фото, відео)

Олександр Красюк, промоутер українського чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика дав пораду його непереможному супернику, володарю пояса WBC британцю Тайсону Ф'юрі перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу в Ер-Ріяді 18 травня.

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«Якби я був тренером Ф'юрі, я б не радив йому шукати можливості завдати удару по корпусу Усика. З такою перевагою у зрості це було б дуже небезпечно. Як тільки він відкриється для низького удару, його нокаутують», — заявив Олександр Красюк в інтерв'ю Boxing King Media.

Також промоутер Усика потролив Ф'юрі, заявивши, що в лютому, коли бій був скасований через травму британця, Циганський король «домальовував» свої фото, на яких він виглядав у приголомшливій формі.

«Він це робив через додаток, який дівчата використовують, щоб обличчя мало кращий вигляд, — додав Красюк. — Ні, цей хлопець у чудовій формі, сподіваюся. Як ми й говорили раніше, хочемо, щоб Тайсон був у найкращій формі в кар'єрі, у найкращих кондиціях як фізично, так і ментально. Щоб він потім не знаходив жодних виправдань після поразки від Усика».

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До речі, підколов Ф'юрі, який за кар'єру сім разів опинявся в нокдауні, і сам Усик, який заявив, що британець виглядає фантастично тому, що коли людина нервує, вона втрачає вагу.



«Я дуже нервую, Усик, будь ласка, не бий мене в суботу ввечері, — відреагував Тайсон Ф'юрі на слова українця в коментарі DAZN Boxing. — А якщо серйозно, то навіть якби я бився у суботу ввечері з безхатьком, це було б дуже важливо для мене. Кожен бій, який я коли-небудь мав, важливий для мене.

Кожен невеликий бій на цьому шляху, будь-який, 6, 8 або 10 раундів — усі вони були дуже важливими для мене. Щоразу, коли я падав, я підіймався".

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До речі, напередодні відбулося урочисте прибуття боксерів на місце проведення бою. І якщо Усик з'явився перед представниками ЗМІ у яскравому спортивному костюмі у кольорах українського прапора, то Ф'юрі прийшов у капелюсі та безрукавці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що до бою Усик — Ф'юрі випустили унікальний годинник у трьох екземплярах.

Фото X Tyson Fury, Instagram

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