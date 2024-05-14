Падав сім разів: відео всіх нокдаунів у кар'єрі Тайсона Ф'юрі

У суботу, 18 травня, на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться довгоочікуваний бій за титул абсолютного чемпіона світу з боксу між чемпіоном світу WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (21 перемога, 14 з них — нокаутом) та володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия), спеціально до якого випустили унікальні годинники.

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Попри те, що в 35 поєдинках на профірингу Циганський король не зазнав жодної поразки, він аж сім разів опинявся в нокдауні. Британця вкладали на ринг канадець Невен Пайкіч, американці Стів Каннінгем і Деонтей Уайлдер (чотири рази у трьох поєдинках!), а також камерунець Френсіс Нганну. При цьому лише Уайлдеру в першому бою з Тайсоном вдалося зачепитися за нічию. У будь-якому випадку, Усику на замітку…

До речі, Усик за свою кар'єру не падав жодного разу, хоча двічі побував таки в «нокдауні» після ударів нижче пояса — у минулорічному бою з британцем Денієлом Дюбуа та у поєдинку далекого 2013-го (ще в рамках Всесвітньої серії боксу) проти азербайджанця Магомеда Меджидова.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько Ф'юрі розбив собі лоба до крові під час бійки з командою Усика.

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Фото Twitter Top Rank Boxing

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