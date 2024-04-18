Дженніфер Лопес довелося зробити велику знижку, щоб продати свій пентхаус на Манхеттені: що про нього відомо

Дженніфер Лопес, яка нещодавно відверто розповіла про дитинство та стосунки з мамою, 7 років шукала й нарешті знайшла покупця на свій пентхаус на Манхеттені, пише nypost.com.

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Хоча точна ціна продажу, як і ім'я покупця, ще не розголошуються, нещодавно за нерухомість Джей Ло просили захмарні $ 24,9 млн. Квартира площею 6 540 квадратних футів, що займає два верхніх поверхи чотириповерхового будинку, має чотири спальні та шість з половиною ванних кімнат. Тут багато простору на свіжому повітрі: оазис просто неба площею 3 000 квадратних футів розкинувся на чотирьох терасах, а також майданчик для гри в крокет, ландшафтний майданчик на даху та поле для гольфу.

Будинок має всі засоби безпеки, які можна очікувати від житла суперзірки, зокрема приватний ліфт з ключем, що веде у велику кімнату, де дах і стіна з вікнами освітлюють простір сонячним світлом. На відкритій кухні шеф-кухаря є шинквас, холодильники для вина, є обідня зона та вітальня. Французькі двері виходять на терасу з краєвидом на парк.

У пентхаусі є гардеробна з великими шафами, а також дві ванні кімнати, схожі на спа-салони.

Лопес придбала нерухомість за $ 20,1 млн у 2014 році. Вперше об'єкт був виставлений на продаж у 2017 році за ціною $ 26,95 млн, після чого кілька разів виставлявся на продаж і знімався з нього.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Бен Аффлек і Дженніфер Лопес врятували свій шлюб.

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