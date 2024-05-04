Дженніфер Лопес незадоволена: стало відомо про проблеми у шлюбі співачки з Беном Аффлеком

Схоже, у американської співачки і актриси Дженніфер Лопес, яка довго не могла продати свій пентхаус у Нью-Йорку, може з'явитись новий «головний біль».

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Справа в тому, що, як стверджують інсайдери, у її відносинах з чоловіком Беном Аффлеком виникли проблеми, пише Life&Style з посиланням на власні джерела.

Причиною начебто стало вимушене розставання подружжя: поки 51-річний Аффлек проводить час на зйомках сиквела «Бухгалтери» у Лос-Анджелесі, його 54-річна дружина залишилася у Нью-Йорку.

«Це перший довгий період, який вони провели окремо останнім часом. І вони справляються з цим по-різному», — розповідають інсайдери.

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Невдоволеною довгим розставанням виявилася Дженніфер. На відміну від неї Бен Аффлек насолоджується роботою.

«Вона хоче від нього постійного підтвердження того, що її люблять і обожнюють. Але зараз вона цього не отримує, і Бен починає захищатися, стає похмурим», — зазначає інсайдер.

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За його словами, про це говорять друзі пари. «Медовий місяць безперечно закінчився. Якщо вони хочуть залишитися в шлюбі, їм обом необхідно внести деякі корективи у свою поведінку».

Зазначимо, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек познайомилися у 2002 році на зйомках фільму «Дівчина з Джерсі». Незабаром вони почали зустрічатися і стали однією з найяскравіших голлівудських пар. У 2004 році вони збиралися одружитися, але за кілька днів до весілля раптово розірвали заручини. Приводом для їхнього розриву, за їхніми словами, стала надмірна увага з боку папараці до пари.

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Після розриву з Лопес Аффлек одружився на Дженніфер Гарнер. У шлюбі у них народилося троє дітей, а у 2015 році вони оголосили про розлучення. У 2018 році розлучення офіційно було завершено. 2022 року Лопес та Аффлек відновили стосунки, і це закінчилося весіллям. У документальному фільмі, що нещодавно вийшов під назвою The Greatest Love Story Never Told Аффлек зізнавався, що сподівався на непублічний роман, але пішов на компроміс заради дружини.

Зараз же зірку дуже підтримує її сестра Лінда, яка нещодавно емоційно звернулася до неї в мережі.

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