«Відчуваю, що це останній раз»: Дженніфер Лопес вмовляє своїх 16-річних близнюків поїхати з нею в липневий тур

Дженніфер Лопес все ще веде переговори зі своїми 16-річними близнюками — Еммою Марібель Муньїс і Максиміліаном Девідом Муньїсом — про те, щоб вони провели з нею весь липень у турі на честь її 55-річчя. Нагадаємо, що торік Джей Ло поділилася рідкісними та емоційними кадрами до 15-річчя своїх близнюків.

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«Мене не буде десь два місяці з червня по серпень, тож я подумала: «Ви маєте поїхати зі мною на весь липень. Ви можете, наприклад, поїхати в табір і робити все, що хочете, зі своїми друзями в червні, а потім в кінці серпня, перед початком школи, ви можете повернутися і знову поспілкуватися з друзями. Але ви маєте поїхати з мамою на деякий час, — сказала поп-діва в ефірі програми «Доброго ранку, Америко». — Я відчуваю, що це останній раз, коли я роблю щось подібне з ними. Їм по 16 років. І наступного разу вони скажуть: «Ні, мамо». Я збираюся використати останню крихту влади, яку я маю над ними, щоб сказати: «Ви повинні приїхати хоча б ненадовго, тож, сподіваюся, вони на це погодяться».

Маленька Еммі заспівала на бек-вокалі в треку Дженніфер Limitless 2019 року, який вони виконали разом з нею в її подальшому 37-денному турі It's My Party, а також на шоу в перерві матчу Super Bowl LIV у 2020 році.

Дженніфер потребує всієї підтримки сім'ї, враховуючи, що вона була змушена скасувати сім концертів через погані продажі квитків. Дивно, але Дженніфер запланувала концерт на свій справжній день народження 24 липня, а сайт Ticketmaster показує, що в залі BOK Center в Талсі, штат Оклахома, все ще залишилося багато вільних місць.

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Раніше повідомлялося, що у Дженніфер Лопес знов проблеми у шлюбі з Беном Аффлеком.

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