Бойфренд Геллі Беррі поділився її оголеним фото на честь Дня матері

Бойфренд Геллі Беррі 54-річний співак Ван Хант опублікував в Instagram спокусливий знімок нестаріючої 57-річної актриси, яка позує оголеною на балконі, пише The Sun.

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«Щасливого Дня матері від щирого серця», — пожартував Ван, а потім додав: «О, чорт, я не повинен був це публікувати! Але… ти мусиш визнати, що це була чудова фотографія!».

У квітні 2023 року володарка «Оскара» сама опублікувала схоже фото, на якому вона стояла обличчям до камери, а балконні перила частково прикривали її тіло.

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«Я роблю те, що хочу. Щасливої суботи», — написала вона тоді.

Геллі та Ван, які оголосили про свої стосунки у вересні 2020 року, виховують трьох дітей. Акторка є матір'ю 16-річної доньки Нали Аріели від її колишнього коханого Габріеля Обрі та 10-річного сина Масео-Роберта від колишнього чоловіка Олів'є Мартінеза. Ван — батько сина-підлітка Дрейка.

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Геллі також опублікувала пост, присвячений Дню матері.

«Щасливого Дня матері всім славним матерям світу і особливо моїй прекрасній свекрусі, діджею! — написала вона. — Ти прийшла в наше життя і принесла з собою сонячне світло. Я так захоплююся тим, як ти любиш з такою грацією і стилем! Коли ти обсипаєш нас своїми перлинами, ми миттєво стаємо кращими! Ми дуже сильно тебе любимо».

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Шанувальники були збентежені тим, чому Геллі Беррі не розповіла про свою власну матір, Джудіт Енн Хокінс.

«А як щодо твоєї матері?» — запитав один з них.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл в Африці по-особливому вшанувала пам’ять принцеси Діани.

Фото з сайту www.thesun.co.uk

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