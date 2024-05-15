Валіза без ручки: чому не можна продати «зайвий» страховий стаж

Українці мають можливість «докупити» страховий стаж, який відіграє важливу роль при виході на пенсію. А ось «продати» зайвий страховий стаж українські пенсіонери не можуть.

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Таку ситуацію роз'яснив незалежний консультант Сергій Коробкін, відповідаючи на запитання читача видання «На пенсії». Читач розповів, що має 55 років безперервного робочого стажу з 1967 року. Коли він виходив на пенсію, то тоді потрібно було 25 років стажу. Тобто понад 30 років стажу — понаднормові.

«Вже рік я не працюю. Чому мені не доплачують до пенсії за понаднормовий безперервний стаж? Хто не має стажу для виходу на пенсію, може його докупити у держави. А я не можу зайвий стаж продати або віддати комусь і нічого за нього не отримую. Мені сусіди жартома говорять, що я все життя працював, перераховував внески до Пенсійного фонду, а користі з цього мало. Один сусід все життя був на заробітках у москві без стажу, другий торгував на базарі, але отримують майже однакову зі мною пенсію. Де справедливість? Повинні за кожен рік переробленого стажу доплачувати 23,6 гривні. У моєму випадку це приблизно 500 гривень. Але коли звільнився, додали лише 200 гривень», — пише читач.

За словами Сергія Коробкіна, за кожен рік стажу, відпрацьованого чоловіками понад 25 років і жінками понад 20 років, пенсія збільшується на 1% від основного розміру пенсії, але не більше ніж на 1% від прожиткового мінімуму. Це стосується тих, хто пішов на пенсію до жовтня 2011 року. Тим, хто пішов на пенсію пізніше, доплата за перероблені роки здійснюється за кожен рік, відпрацьований понад 35 років чоловіками і 30 років жінками.

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«Якщо врахувати, що у вас 30 років понаднормового стажу, а прожитковий мінімум зараз становить 2361 гривню, значить максимальний розмір доплати за стаж у вашому випадку може складати до 708 гривень, за умови, що основний розмір пенсії вищий за мінімальний (2361 грн. х 30%) = 708 грн., тобто по 23,61 грн. за кожен перероблений рік). Впевнені, що доплата за стаж вам давно встановлена і виплачується у повному обсязі. Ця доплата має входити до загального розміру пенсійної виплати. Якщо ви сумніваєтеся в цьому, то можете уточнити у місцевому Пенсійному фонді складові вашої пенсії», — зазначив експерт.

Він уточнює, що для тих, хто продовжує працювати, при розрахунку пенсії використовують старий прожитковий мінімум. Коли прожитковий мінімум збільшується, то пенсію пенсіонерам, які працюють, не перераховують і доплату за перероблені роки не змінюють. А коли людина звільняється, розмір доплати переглядають з урахуванням нового, актуальнішого, прожиткового мінімуму.

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«Саме тому після звільнення вашу пенсію могли трохи збільшити. Тобто надбавка за перероблені роки вам уже сплачувалася давно, а після звільнення її розмір перерахували. Також після звільнення могли зробити перерахунок пенсії за стажем. Звернемо увагу ще на кілька нюансів. Ми не знаємо розміру вашої пенсії, але зрозуміло, що він залежить не тільки від кількості стажу, а й від зарплати. Тому розмір пенсії іноді буває невеликим, навіть якщо стажу багато. У кожному разі кількість стажу впливає не лише на розмір доплати за перероблені роки, але й на основний розмір пенсії. Якщо ви маєте 55 років стажу, це означає, що основний розмір пенсії за віком становить 55% від зарплати. І потім до цієї суми встановлюються інші надбавки, зокрема за понаднормовий стаж. А от людям, у яких стажу недостатньо, пенсію за сучасними правилами взагалі не призначають: у кращому разі це буде державна соціальна допомога після досягнення 65 років», — зазначає експерт та додає: «Щодо покупки стажу, то ця норма справді поширюється лише на тих, хто ще не вийшов на пенсію. А ось продати свій власний стаж або подарувати його комусь не можна, чинним законодавством цього не передбачено».

Раніше у ПФУ розповіли, кому з пенсіонерів у червні збільшать виплати.

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Фото Pixabay

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