Діти зможуть «докупити» страховий стаж батькам для виходу на пенсію: як це зробити (відео)
В наш час багатьом українцям не звикати до того факту, що їхні діти, які змогли вчасно знайти роботу за кордоном, можуть не тільки допомагати їм матеріально, але навіть і сприятимуть тому, щоб батьки «докупили» страховий стаж, який необхідний для виходу на заслужений відпочинок.
Про це йдеться у повідомленні на урядовому порталі.
Як скористатись послугою
Для початку треба укласти договір з Пенсійним фондом України (ПФУ), що можна зробити онлайн через веб-портал.
Лише за кілька кроків людина самостійно зможе визначити періодичність та розмір оплати. Для цього:
- увійдіть в особистий кабінет Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, Дія. підпису або системи GOV.ID.;
- оберіть розділ «Комунікація з ПФУ», далі натисніть «Договір на добровільну участь»;
- внесіть персональні дані особи, на користь якої ви хочете робити внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження);
- якщо платите за себе, натисніть «Бажаю сплачувати внески за себе» й вкажіть необхідну інформацію;
- дайте згоду на обробку даних і підтвердіть внесені дані;
- підпишіть договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку «Підписати й сплатити»;
- сплатіть внески, обравши зручний для вас спосіб: через Portmone чи платіжне доручення.
Хто може «докупити стаж»
«Докупити» стаж можуть застраховані й незастраховані особи старші 16 років, котрі належать до певних категорій. А саме:
- працевлаштовані за кордоном, проте хочуть отримувати пенсію в Україні;
- люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;
- ті, хто має низький рівень офіційного доходу, які хоче збільшити розмір пенсії у майбутньому.
Робити внески можна як за себе, так і за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером.
Як працює система
Для того, щоб непрацюючій особі був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено щонайменше мінімальний страховий внесок. Його розраховують за формулою:
- мінімальна заробітна плата Х 22%;
- з 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1 760 грн.
Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України. Перевірити дані про зарахування платежу та кількість днів набутого страхового стажу можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Раніше ж в Уряді пояснили, на що можуть розраховувати українці, які не напрацювали трудового стажу, але досягли пенсійного віку.26
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