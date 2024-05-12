Діти зможуть «докупити» страховий стаж батькам для виходу на пенсію: як це зробити (відео)

В наш час багатьом українцям не звикати до того факту, що їхні діти, які змогли вчасно знайти роботу за кордоном, можуть не тільки допомагати їм матеріально, але навіть і сприятимуть тому, щоб батьки «докупили» страховий стаж, який необхідний для виходу на заслужений відпочинок.

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Про це йдеться у повідомленні на урядовому порталі.

Як скористатись послугою

Для початку треба укласти договір з Пенсійним фондом України (ПФУ), що можна зробити онлайн через веб-портал.

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Лише за кілька кроків людина самостійно зможе визначити періодичність та розмір оплати. Для цього:

увійдіть в особистий кабінет Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, Дія. підпису або системи GOV.ID.;

оберіть розділ «Комунікація з ПФУ», далі натисніть «Договір на добровільну участь»;

внесіть персональні дані особи, на користь якої ви хочете робити внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження);

якщо платите за себе, натисніть «Бажаю сплачувати внески за себе» й вкажіть необхідну інформацію;

дайте згоду на обробку даних і підтвердіть внесені дані;

підпишіть договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку «Підписати й сплатити»;

сплатіть внески, обравши зручний для вас спосіб: через Portmone чи платіжне доручення.

Хто може «докупити стаж»

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«Докупити» стаж можуть застраховані й незастраховані особи старші 16 років, котрі належать до певних категорій. А саме:

працевлаштовані за кордоном, проте хочуть отримувати пенсію в Україні;

люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;

ті, хто має низький рівень офіційного доходу, які хоче збільшити розмір пенсії у майбутньому.

Робити внески можна як за себе, так і за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером.

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Як працює система

Для того, щоб непрацюючій особі був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено щонайменше мінімальний страховий внесок. Його розраховують за формулою:

мінімальна заробітна плата Х 22%;

з 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1 760 грн.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України. Перевірити дані про зарахування платежу та кількість днів набутого страхового стажу можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Раніше ж в Уряді пояснили, на що можуть розраховувати українці, які не напрацювали трудового стажу, але досягли пенсійного віку.

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