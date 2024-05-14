Виплати перерахують заднім числом: кому точно підвищать пенсії у червні

Поки частина українців вивчають можливості підвищити розмір майбутніх пенсіних виплат, іншим громадянам «світить» зростання суми виплат вже у червні.

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Йдеться про працюючих пенсіонерів, які станом на 1 квітня отримали 24 місяця додаткового стажу — виплати їм збільшать з 1 червня.

У червні також нарахують доплати за квітень та травень. Про це в етері телефмарафону розповіла заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду Вінниччини Лариса Дика.

При цьому Дика зазначила, що автоматичний перерахунок буде проведено з 1 квітня поточного року лише після надходження відомостей про сплату єдиного внеску за попередній квартал.

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«Оскільки з 1 січня 2021 року законодавством передбачено щоквартальне подання об’єднаної звітності з ЄСВ та податку на доходи фізичних осіб замість щомісячного, строки подання такої звітності — протягом 40 календарних днів після останнього дня звітного кварталу. Відповідно, станом на 1 квітня 2024 року Головне управління не володіє даними про страховий стаж та заробітну плату за 1 квартал 2024 року. Перераховані пенсії пенсіонери отримають в червні з доплатою за квітень та травень», — пояснила посадовиця.

Серед українських пенсіонерів близько 2,7 млн тих, хто продовжує працювати. Вони в середньому отримують виплату 6 тис. грн. Усього пенсію отримують 10,1 млн осіб. З них найбільшу кількість (2,6 млн) отримують пенсію до 3 тис. грн. Ще 1,7 млн людей — від 3 тис. до 4 тис. грн. Від 4 тис. до 5 тис. грн отримують 1,8 млн українців.

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Отже, більшість українців на заслуженому відпочинку отримують виплати до 5 тис. грн. Високі пенсії (від 10 тис. грн.) отримують 1,2 млн пенсіонерів.

Зауважимо, що ефективна пенсійна система може надати можливість працюючому отримувати на заслуженому відпочинку близько 60% звичного доходу. Міжнародна організація праці рекомендує: мінімальний гарантований дохід на пенсії має становити 40% звичного заробітку.

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Україна, на жаль, цю норму виконує лише за окремими пільговими категоріями (наприклад, судді можуть отримувати 80% зарплати на пенсії) або стосовно найбідніших. Українець із середньою зарплатою та стажем у 35 років на заслуженому відпочинку отримує пенсію, розмір якої менший за 30% звичного доходу.

Як повідомляли «ФАКТИ», деякі українці, які отримують пенсійні виплати на карту «ПриватБанку», стикнулись з проблемами. У фінустанові розказали, як діяти в таких випадках.

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