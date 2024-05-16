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Події

Російський ворог активізував обстріли Дніпропетровщини: загинули люди

8:32 16 травня 2024
Станційний об'єкт «Укрзалізниці» після обстрілу

Російський ворог, який поставив перед собою амбітну мету на сході України, продовжує завдавати масованих ударів по Дніпру і прилеглих містах та селах. Лише за минулу добу, 15 травня, в обласному центрі через падіння уламків збитої ворожої ракети загинули 48-річний та 51-річний чоловіки. 63-річний чоловік отримав осколкові поранення, проте лікуватиметься амбулаторно. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, внаслідок денної атаки було пошкоджено інфраструктурний об’єкт, адмінбудівлю, притулок для тварин, п'яти- та двоповерхівки. А ще — 6 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач.

По Нікопольщині ворог чотири рази за день бив дронами-камікадзе, також зафіксовано п’ять обстрілів з артилерії. Пошкоджень зазнали 4 приватні будинки. Один з них зайнявся, вогонь рятувальники приборкали. Побиті спортклуб, мікроавтобус, вантажівка, газогін та лінія електропередач.

Наслідки обстрілу

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Побитий мікроавтобус

...і вантажна автівка

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Пізно ввечері регіон знову було піддано артилерійським обстрілам. Постраждало одне з сіл Марганецької громади. Туди прилетіло півдесятка снарядів.

Пізніше в «Укрзалізниці» уточнили, що загиблими є двоє залізничників, а їх смерть настала внаслідок обстрілу цивільної залізничної інфраструктури.

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Нагадаємо, останній масований обстріл регіону з масовими жертвами стався 9 травня — тоді росіяни вдарили по житловому району Нікополя, пошкодивши багатоквартирні будинки.

Фото Укрзалізниці та Дніпропетровської ОВА

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