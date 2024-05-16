Російський ворог активізував обстріли Дніпропетровщини: загинули люди

Російський ворог, який поставив перед собою амбітну мету на сході України, продовжує завдавати масованих ударів по Дніпру і прилеглих містах та селах. Лише за минулу добу, 15 травня, в обласному центрі через падіння уламків збитої ворожої ракети загинули 48-річний та 51-річний чоловіки. 63-річний чоловік отримав осколкові поранення, проте лікуватиметься амбулаторно. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За його інформацією, внаслідок денної атаки було пошкоджено інфраструктурний об’єкт, адмінбудівлю, притулок для тварин, п'яти- та двоповерхівки. А ще — 6 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач.

По Нікопольщині ворог чотири рази за день бив дронами-камікадзе, також зафіксовано п’ять обстрілів з артилерії. Пошкоджень зазнали 4 приватні будинки. Один з них зайнявся, вогонь рятувальники приборкали. Побиті спортклуб, мікроавтобус, вантажівка, газогін та лінія електропередач.

Наслідки обстрілу

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Побитий мікроавтобус

...і вантажна автівка

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Пізно ввечері регіон знову було піддано артилерійським обстрілам. Постраждало одне з сіл Марганецької громади. Туди прилетіло півдесятка снарядів.

Пізніше в «Укрзалізниці» уточнили, що загиблими є двоє залізничників, а їх смерть настала внаслідок обстрілу цивільної залізничної інфраструктури.

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Нагадаємо, останній масований обстріл регіону з масовими жертвами стався 9 травня — тоді росіяни вдарили по житловому району Нікополя, пошкодивши багатоквартирні будинки.

Фото Укрзалізниці та Дніпропетровської ОВА

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