Харків та його околиці стикнулися з інтенсивною хвилею атак з боку військ рф. Усі ознаки вказують на те, що ця хвиля знаменує початок битви, яка матиме вирішальне значення для результату війни, пише Politico.

ВІДЕО ДНЯ

На кону не лише контроль над одним з найбільших населених пунктів України, але й потенційна здатність країни продовжувати боротьбу: якщо Харків впаде, рішучість Заходу може незабаром змінитися.

Очікується, що російські війська зроблять серйозну спробу прорвати українську оборону в травні та червні. Зараз здається очевидним, що цей наступ відбувається, і путін прагне скористатися вікном до того, як прибуде більше західних боєприпасів і зброї, щоб допомогти українським військовим дати відсіч. У неділю на світанку росія розпочала двосторонню атаку на Харківському напрямку, і зараз точаться запеклі бої за контроль над групою з 30 міст і сіл, розташованих по дузі за 30 кілометрів на північ від Харкова. Деякі місцеві чиновники заявили українським ЗМІ, що погано побудовані укріплення дозволяють росіянам просуватися вперед. Затримка з відправленням західних боєприпасів дала росії перевагу й послабила оборону України в цьому районі.

Весняний наступ росіян був очікуваним, деякі українські чиновники й незалежні аналітики стверджують, що він міг бути підготовлений москвою, яка прагне використати свою перевагу в озброєнні й солдатах напередодні поставок зі Сполучених Штатів. Ці поставки починаються після того, як Конгрес США нарешті схвалив багатомільярдний пакет допомоги, що був заблокований республіканцями на Капітолійському пагорбі. Ця затримка дозволила росії перехопити ініціативу.

РЕКЛАМА

Командувач Сухопутних військ України генерал Олександр Павлюк залишається впевненим, що Україна зможе втримати оборону, кажучи, що росія зараз кидає все, що може, на штурм на північному сході та під Донецьком.

«росія знає, що, якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця-двох, ситуація може обернутися проти них», — зазначив він.

РЕКЛАМА

Деякі високопоставлені українські офіцери не впевнені, що Україна зможе перешкодити росії досягти значних територіальних успіхів. Суттєвий російський прорив може спровокувати новий тиск з боку деяких європейських кіл, які вимагатимуть від Києва розпочати мирні перемовини.

Минулого місяця кілька високопоставлених офіцерів анонімно поспілкувалися з Politico.

РЕКЛАМА

«Вони змалювали похмурий прогноз потенційного розвалу лінії фронту, коли росія, маючи чисельну перевагу й готовність прийняти величезні втрати, розпочне свій очікуваний наступ», — пише Politico.

Можливо, найгірше — те, що офіцери висловлювали побоювання, що рішучість самої України може бути ослаблена, а моральний дух її збройних сил підірваний. Побоювання полягають у тому, що ставка путіна на придушення українського опору й виснаження західної підтримки Києва виправдовує себе.

Російське командування місяцями готувало свій наступ і тижнями «розм'якшувало» Україну. Вдалині від лінії фронту росія продовжує безперервні ракетні та безпілотні атаки, спрямовані на енергетичну інфраструктуру України. На фронті поки що не зрозуміло, де росіяни зосередяться.

«росія перевіряє стійкість наших ліній, перш ніж вибрати найбільш підходящий напрямок», — вважає генерал Павлюк.

У команді Зеленського вже давно очікували великого російського наступу на Харків.

«Це символічно, адже кажуть, що Харків був першою столицею України. Це велика мета», — сказав Зеленський у нещодавньому інтерв'ю для ЗМІ материнської компанії Politico Axel Springer.

Американський аналітичний центр Institute for the Study of War (ISW) стверджує, що російські війська отримали наказ сформувати буферну зону вздовж кордону й просуватися в напрямку Харкова.

Аналітики вважають, що 1,8-мільйонне місто опиниться в зоні досяжності артилерії, якщо російським військам вдасться просунутися ще на десяток кілометрів зі своїх нинішніх позицій. Але спроба захопити місто була б для росіян колосальним завданням, не кажучи вже про те, щоб утримати його в окупації. Окрім Харкова, один з ризиків, з яким стикається Україна, полягає в тому, що путін зробить ще одну спробу захопити територію навколо столиці. Як запобіжний захід, українська влада планує посилити Київ.

П'ять з 10 нових бригад, які будуть сформовані протягом найближчих тижнів, будуть розгорнуті для захисту столиці. Але це б'є по одному з головних пунктів критики Володимира Зеленського та його уряду останнім часом, а саме — що він повільно готувався до російського наступу й лише із запізненням визнав, що залучення більшої кількості військ має вирішальне значення.

«Ситуація, коли одні люди воюють на фронті, а інші живуть спокійним життям, очевидно, закінчується, — заявив Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони, в інтерв'ю українському телеканалу „Еспресо“. — З таким ворогом, як росія, вся країна повинна мобілізуватися».

Раніше про те, чому росіянам вдалося захопити села під Харковом та чи здатна росія дійти до міста, розповів військовий експерт Олег Жданов.

315

Читайте нас у Facebook