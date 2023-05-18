«Це вишивка на серці»: зірки шоубізнесу зачарували барвистими вишиванками

Зірки шоубізнсу приєднуються до привітань із всесвітнім Днем вишиванки, який відзначають 18 травня, та діляться в соцмережах своїм різнобарвним, сучасним і старовинним вбранням.

Телеведуча Катерина Осадча зазначила, що зараз цей одяг — дійсно національна гордість.

«Наш генетичний код, наша національна гордість! Те що більше, ніж одяг, це вишивка на серці. Ми одягаємо вишиванку, коли добре і коли не дуже, коли ми в піднесеному настрої і коли зовсім ні. Але вишиванка зігріє і поверне до витоків, розставить все на місця і покаже напрям руху, що все, що ми робимо заради цього самого генетичного коду, коду пращурів, що закладали в вишивку знаки і оберіги, всю лють і надію і все те, що ми виборюємо зараз», — написала Катерина в інстаграмі.

Вона зазначила, що дуже цінує повернення традицій, старовинних технік, відтворення строїв та прикрас.

Зірка «Жіночого Кварталу», акторка Тетяна Песик показалась у вишитій сорочці з червоними квітами. Каже, що шкодує про те, що має в гардеробі лише одну таку сорочку.

«В мене вона одна поки що, але яка вона красива. Обовʼязково в майбутньому поповню свій гардероб новими вишиванками. І хочеться такі речі одягати не тільки у свято, а носити щоденно», — написала Тетяна.

Акторка, співачка та телеведуча Даша Астаф’єва обрала монохромну сукню.

«Надягти її сьогодні — це сказати, що вірний своєму серцю, людям і країні. Це відобразити любов до життя, за яке наші воїни щодня проливають густу кров, — червону як орнамент на наших грудях. Це тягнути за ниточку історії нашої культури і розмотати заплутаний клубок усередині себе. Це розмовляти українською навіть мовчки. Це знаходити глобальне значення у тому, що важливо саме тобі», — чуттєво написала Даша.

Артист Дзідзьо обрав вишиванку з тризубом.

А лідер гурту ТІК Віктор Бронюк одягнув у вишиванку навіть свого пса.

«У нашій родині обожнюємо вишиванки всі! Бачте, як навіть Річард запишався у вишиванці! Як людина, яка завжди пропагувала любов до вишиванок, я щоразу неабияк тішуся, що з кожним роком усе більше людей починають усвідомлювати, який це скарб — наша вишивана традиція», — зазначив Бронюк.

У День вишиванки перша леді Олена Зеленська зачарувала елегантною вишиванкою під час візиту до Сеулу.

Фото: соцмережі артистів

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