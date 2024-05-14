В Україні діють британські спецпризначенці: про що розповів генерал США

Генерал Браян Фентон, очільник Сил спеціальних операцій США, розповів Associated Press про плани реструктуризації груп «Зелених беретів» на основі досвіду британського спецназу в Україні. Раніше ЗМІ повідомляли, що деякі країни Заходу вже негласно розмістили військовий контингент в Україні.

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«Загін з 12 осіб може бути краще озброєний», — сказав Фентон і пояснив, що оскільки війна стає все більш високотехнологічною, може виникнути потреба в тому, щоб у команді був, наприклад, кібер-експерт, пілот ВПС або криптолог.

За його словами, ці ідеї виникли на основі «уроків, винесених з досвіду, отриманого в Україні, головним чином, очима наших британських партнерів зі спеціальних операцій, які не лише зробили це у своїх формуваннях, але й дуже швидко зрозуміли, що у роботі їм потрібні інші елементи», пише Business insider.

Фентон сказав, що британці потребували порад пілотів Королівських ВПС щодо операцій з безпілотниками і військовослужбовців ВМС, які «допомогли б їм зрозуміти більше, ніж міг би зрозуміти член команди Сил спеціальних операцій, як маневрує корабель у Чорному морі».

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Існує багато спекуляцій щодо прихованої присутності західних військ в Україні. Дійсно, можливість того, що західні держави відкрито відправлять військові підрозділи для боротьби з силами путіна, набрала обертів в останні місяці, а президент Еммануель Макрон заявив, що розглядає можливість відправки французьких солдатів.

У заяві для Business Insider речник Міністерства оборони Британії повідомив: «Це давня політика урядів, що змінювали один одного, не коментувати діяльність британського спецназу».

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Сили спеціального призначення Великої Британії складаються з кількох елітних підрозділів, серед яких Спеціальна повітряна служба, Спеціальна катерна служба, Спеціальний розвідувальний полк, Група підтримки сил спеціального призначення, 18 полк зв'язку та Об'єднане авіаційне крило сил спеціального призначення. Королівський морський десант і полк рейнджерів також включають сили, здатні до проведення спеціальних операцій.

У квітні 2022 року українське командування повідомило лондонській газеті The Times, що спецпризначенці перебувають в Україні для навчання українських новобранців роботі з протитанковими ракетами, відомими як NLAW, що постачаються Великою Британією.

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Високопоставлений європейський чиновник з питань оборони розповів Financial Times у лютому: «Всі знають, що в Україні є західні спецпідрозділи — вони просто не визнають цього офіційно».

Тим часом ідея офіційного введення західних військ в Україну була висунута президентом Франції Еммануелем Макроном. В інтерв'ю виданню The Economist наприкінці квітня Макрон сказав: «Я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає. Ми, безсумнівно, були занадто нерішучими, визначаючи межі наших дій перед тим, хто їх більше не має і хто є агресором».

Макрон сказав, що розгляне можливість введення військ, «якщо росіяни прорвуть лінію фронту або якщо буде запит від України — чого сьогодні немає».

Раніше повідомлялося, що Макрон після зустрічі з Сі заявив про те, що Китай утримається від продажу зброї росії.

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