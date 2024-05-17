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«Можуть піти знову туди»: тарологиня про наступ на Чернігівщину

20:45 18 травня 2024
тарологиня Людмила Хомутовська

Українська тарологиня Людмила Хомутовська, яка вважає, що російського диктатора путіна можуть отруїти, і яка від початку великого вторгнення росіян щодня виходить у ефірі та дає розклад по ситуації в країні, впевнена, що Київщина поки у безпеці.

«Я не думаю, що найближчими часом та щось станеться. Карти показують, що столиця дуже добре захищена, — розповіла Хомутовська. — Я би сказала „до зубів“. Якщо з’являється інформація, що Київщина — нова ціль ворога, то не вірте. Це ІПСО».

Що ж до Чернігівської області, то там, впевнена тарологиня, ситуація гірша в рази.

«Випала карта „дежавю“. Можуть піти туди російські окупанти знову. Це можуть бути якісь диверсійні групи, щоби глянути, що на них там чекає».

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Раніше повідомлялося, що у Олі Полякової з’явилось незвичайне хобі — ворожиння на картах Таро.

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