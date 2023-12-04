36.88 / 37.40 39.85 / 40.60
Київ: -4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Міс Всесвіт» звинувачують у зраді батьківщини

22:01 7 грудня 2023
Шейнніс Паласіос

Нова «Міс Всесвіт» 23-річна студентка і модель з Нікарагуа Шейнніс Паласіос не повернеться після перемоги в конкурсі до своєї країни. Річ у тому, що влада оголосила її ворогом.

Дівчина виграла фінал конкурсу «Міс Всесвіт» в Сальвадорі два тижні тому. Вона випередила 83 суперниці та стала першою нікарагуанкою, яка перемогла на світовому конкурсі краси, і першою мешканкою Центральної Америки, яка отримала корону «Міс Всесвіт».

Її тріумф вивів людей на вулиці Нікарагуа. Натовп радів успіху Шейнніс, тим більше, що міс Паласіос не походить з привілейованої родини.

Влада країни спочатку виступила із заявою з привітаннями. Однак пізніше там змінили свою думку і звинуватили Паласіос в участі у змові, яка нібито мала на меті… повалення влади. Бо вона у 2018 році протестувала проти режиму президента Даніеля Ортеги, пише Washington Post.

РЕКЛАМА

На думку влади Манагуа, Паласіос є лише частиною змови з метою держперевороту. Згідно з пресрелізом поліції, за цими планами стоїть голова конкурсу «Міс Нікарагуа» Карен Челеберті. Її звинувачують у спробі «використати конкурс як політичну пастку» і організувати провокацію, щоб викликати «заворушення, фінансовані іноземними службами».

Карен, а також її чоловікові та синові висунули звинувачення в підготовці змови, відмиванні грошей і поширенні неправдивої інформації.

РЕКЛАМА

Раніше представниця України на конкурсі «Міс Всесвіт 2023» Ангеліна Усанова пояснила, чому їй не вдалося потрапити до топ-20.

РЕКЛАМА

424

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мороз

Готуйтеся приймати подарунки: наприкінці грудня сюрприз чекає на три знаки зодіаку

Варіант сервірування

Салат «Чорна перлина» з чорносливом від Людмили Борщ: не просто страва, а справжнє чаклунство

Євген Кот і Наталія Татарінцева

«Лише спілкуємося і кохаємося»: відомий танцівник розкрив особисте життя

Печиво

«Бабусине» печиво від Лізи Глинської: готується легко, швидко та з простих інгридієтів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту