«Міс Всесвіт» звинувачують у зраді батьківщини

Нова «Міс Всесвіт» 23-річна студентка і модель з Нікарагуа Шейнніс Паласіос не повернеться після перемоги в конкурсі до своєї країни. Річ у тому, що влада оголосила її ворогом.

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Дівчина виграла фінал конкурсу «Міс Всесвіт» в Сальвадорі два тижні тому. Вона випередила 83 суперниці та стала першою нікарагуанкою, яка перемогла на світовому конкурсі краси, і першою мешканкою Центральної Америки, яка отримала корону «Міс Всесвіт».

Її тріумф вивів людей на вулиці Нікарагуа. Натовп радів успіху Шейнніс, тим більше, що міс Паласіос не походить з привілейованої родини.

Влада країни спочатку виступила із заявою з привітаннями. Однак пізніше там змінили свою думку і звинуватили Паласіос в участі у змові, яка нібито мала на меті… повалення влади. Бо вона у 2018 році протестувала проти режиму президента Даніеля Ортеги, пише Washington Post.

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На думку влади Манагуа, Паласіос є лише частиною змови з метою держперевороту. Згідно з пресрелізом поліції, за цими планами стоїть голова конкурсу «Міс Нікарагуа» Карен Челеберті. Її звинувачують у спробі «використати конкурс як політичну пастку» і організувати провокацію, щоб викликати «заворушення, фінансовані іноземними службами».

Карен, а також її чоловікові та синові висунули звинувачення в підготовці змови, відмиванні грошей і поширенні неправдивої інформації.

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Раніше представниця України на конкурсі «Міс Всесвіт 2023» Ангеліна Усанова пояснила, чому їй не вдалося потрапити до топ-20.

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