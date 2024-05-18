KALUSH записав композицію з реп-реггі виконавцем Balsam «Розбуди мене»

Соліст гурту KALUSH Олег Псюк продовжує експерименти у різних жанрах і після виходу синглу «Останній раз», в записі якого також взяв участь Adam, випустив другий трек у колаборації з Balsam.

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Композиція під назвою «Розбуди мене» розповідає про внутрішню боротьбу з невизначеністю і пошуком справжньої цінності у світі, де час та спокуса постійно віддаляють нас від суттєвого і важливого.

«Ми часто витрачаємо час на зайве, концентруємось на дрібницях, живемо ніби уві сні, думаючи, що попереду ще багато часу. Іноді просто не вистачає потрібної людини, яка допоможе змінити сприйняття та навчити цінувати те, що ти маєш», — розповів про пісню фронтмен KALUSH Олег Псюк.

«Мила, розбуди мене, поки я є…» — проникливі рядки про швидкоплинність життя. Внутрішній голос головного героя кричить, що час прокидатися й насолоджуватися кожною миттю, цінувати кожну хвилину.

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Однією з ймовірних причин виходу пісні саме зараз став запланований на 25 травня ексклюзивний концерт гурту KALUSH за участю реп-реггі виконавця Balsam в мальовничому місці на схилах Дніпра — в KURENI.

Наразі «Розбуди мене» вже доступна для прослуховування на всіх музичних майданчиках.

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Нагадаємо, що крім виконавців-чоловіків у стилях рок, реп та інших Олег Псюк (він же KALUSH) підтримує добрі стосунки також з виконавицями у більш «легких» стилях; зокрема, зі співачкою Kola.

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Фото instagram.com/kalush.official/

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