Коли зупинять на вулиці, довести нічого не зможете: чому без штрих-кода у військовому квитку на чоловіків скоро чекатимуть великі проблеми

В Україні застосовують практику додання штрих-кода (VIN-код) до військово-облікового документа військовозобов'язаного — це відбувається при оновленні даних у ТЦК.

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Тобто, зараз цей штрих-код є ідентифікаційним кодом, який Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» автоматично призначає кожному військовозобов'язаному. Але надалі його важливість буде значно збільшуватись, пише sud.ua.

Наразі опрацьовується нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов'язаного, резервіста, призовника, за єдиною формою. З набранням чинності нової постанови Кабміну громадянам, у яких немає військово-облікового документу (ВОД), видаватиметься документ нового зразка. А ті, хто вже має ВОД, які видані до набрання чинності законом, є дійсними.

Крім того, раніше у Міноборони розповіли, що на базі Реєстру «Оберіг» запровадять електронний військовий квиток. Електронний військовий обліковий документ — це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус громадянина — де він стоїть на обліку, чи придатний до служби тощо.

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Отже, представник ТЦК та поліцейський зможуть бачити, чи дійсно громадянин стоїть на обліку, чи проходив ВЛК, де він мешкає та працює. І до такого документа буде куди більше довіри, ніж до слів громадянина, що він начебто «забув дома» військовий квиток, чи не зміг його знайти тощо.

І в міру того, як війна буде затягуватись, від військовозобов'язаних вимагатимуть штрих-код в не меншій мірі, ніж паспорт чи військовий квиток.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як оновити облікові дані тим військовозобов'язаним, хто багато років не був у ТЦК.

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