«Практично нічим не відрізняється від свого боса»: що в США пишуть про керівника президентського офісу

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, який, зокрема, опікується поверненням українських дітей, які були вивезені до росії з тимчасово окупованих територій, завжди мав величезний вплив в Україні. Умови воєнного часу, включно з воєнним станом, сконцентрували надзвичайну владу в Офісі президента. А це зробило Єрмака чи не найвпливовішим керівником апарату в історії країни — практично він нічим не відрізняється від свого боса, пише Washington Post у своїй статті «Головний помічник Зеленського використовує владу, дратує критиків — і не вибачається».

ВІДЕО ДНЯ

«Близькість Єрмака до президента — і очевидний вплив на нього — викликали шквал звинувачень: у тому, що він недемократично консолідував владу в Офісі президента; керував непотрібною чисткою вищих посадовців, включаючи головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного; обмежив доступ до Зеленського і прагнув особисто контролювати майже кожне важливе рішення воєнного часу», — повідомляє видання.

Як пише WP, в інтерв’ю з понад дюжиною нинішніх і колишніх українських посадовців та законодавців, іноземних дипломатів та інших, хто знає Єрмака або працює з ним, навіть його прихильники, визнали, що він має надзвичайно широкі повноваження у сфері управління та зовнішніх комунікацій. Дехто казав, що Єрмак навіть контролює, яким саме чиновникам дозволено виїжджати за кордон і коли — деталь, яку його офіс відмовився коментувати.

Колишній посол США в росії Майкл Макфол, який разом з Єрмаком очолює Міжнародну робочу групу з російських санкцій, сказав, що Єрмак виконує багато ролей.

РЕКЛАМА

«У певному сенсі він фактично є прем’єр-міністром, міністром закордонних справ і керівником апарату, — сказав Макфол. - Я знаю, як усі скаржаться на Єрмака… Але я б сказав, що зворотний бік — це війна. І я думаю, що він до біса ефективний у своїй роботі».

Видання відмічає, що колишній юрист і кінопродюсер Єрмак, як і Зеленський, не мав підготовки керувати країною, не кажучи вже про ту, яку планують знищити.

РЕКЛАМА

«Але це його роль. Колись Єрмак розглядався як тінь Зеленського, а тепер розглядається як частина правлячої дуополії», — додає видання.

У коментарях про Єрмака співрозмовники, яких видання не називає, бо ті висловлюють побоювання щодо політичного переслідування, назвали вплив голови Офісу президента «монопольним».

РЕКЛАМА

«У президента немає оточення. Є одна людина, яка впливає на рішення президента», — сказав WP український чиновник із багаторічним стажем, назвавши це «трагедією».

За словами Макфола, голова ОП Андрій Єрмак відданий президенту Зеленському.

«Вам потрібні люди, які вміють виконувати завдання, і ви знаєте, що вони на 100 відсотків віддані вам, — сказав Макфол. — Це роль, яку відіграє Єрмак для президента Зеленського».

При цьому один із помічників порівняв Єрмака з національним операційним директором і сказав, що його ефективність заслужила довіру Зеленського.

«Президент може бути впевнений, — сказав помічник, — якщо є якесь завдання, він його просто виконає». Інший розповів, що Єрмак навчив свою команду приймати будь-яке рішення менше ніж за хвилину.

Поки Зеленський при владі, схоже, буде і Єрмак, пише WP.

«Вони керують країною», — цитує видання одного іноземного дипломата, який назвав Зеленського «хорошим поліцейським», а Єрмака — «поганим поліцейським».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли головні теми переговорів президента Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, які відбулися днями.

Фото: Офіс президента України

124

Читайте нас у Facebook