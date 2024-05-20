Терористи вночі атакували Україну дронами та балістикою: в Повітряних силах розповіли про збиті цілі

В ніч на понеділок, 20 травня, російський ворог атакував Україну балістичною ракетою «Іскандер-м». Також противник застосував 29 ударних БпЛА типу shahed-131/136.

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«Шахеди» запускалися з районів приморсько-ахтарська та курська, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою всі 29 «шахедів» збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

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«Дякую за бойову роботу! Разом — до перемоги!» — зазначив у зверненні до військових командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Своєю чергою, в Генеральному штабі розповіли, що на фронті російські окупанти завдали чотири ракетні удари із застосуванням п’яти ракет, 35 авіаударів із застосуванням 38 КАБів, понад 409 ударів дронами-камікадзе, здійснили майже три тисячі обстрілів позицій наших військ з різних видів озброєння.

Завдяки діям українських воїнів, втрати ворога на землі склали:

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Як повідомляли «ФАКТИ», вночі ворог обстріляв Запорізьку та Дніпропетровську області, пошкоджені будинки, поранено людину.

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