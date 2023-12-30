Все не так просто: чи можуть переселенців позбавити виплат через купівлю авто

Часто буває так, що родина зі статусом ВПО хоче придбати автомобіль. Проте члени сім'ї чули, що через це їм можуть скасувати допомогу на проживання.

ВІДЕО ДНЯ

Чи дійсно це так — розповіли в «Юридичному пораднику для ВПО».

Допомога не призначається/не виплачується на сім’ю, яка вперше звертається за її призначенням, якщо протягом 3-х місяців перед зверненням або під час її отримання членом сімʼї придбано транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менш як 5 років (крім мопеда або причепа).

Також встановлено винятки.

РЕКЛАМА

Придбання транспорту не призведе до припинення виплати допомоги на проживання ВПО, якщо:

з року випуску транспортного засобу минуло понад 5 років (крім мопеда і причепа);

придбано мотоцикл, вартість якого не перевищує 27 209 грн (у 2023 р.) та 30 693 грн (у 2024 р.);

транспортний засіб зібрано самостійно;

транспортний засіб одержано безоплатно чи придбано на пільгових умовах через органи соцзахисту/одержано через благодійні організації, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля;

транспортний засіб перебуває у розшуку у зв’язку з незаконним заволодінням;

транспортний засіб фізично знищено, що підтверджується відповідними документами;

якщо транспортний засіб придбано: особою з інвалідністю I та II групи; батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу; багатодітними сім’ями; сім’ями з дітьми з інвалідністю; сім’ями з особами з інвалідністю I та II групи, які досягли 80-річного віку.

Щодо того, за який період перевіряється факт придбання транспортного засобу, то юристи називають термін три місяці перед зверненням за призначенням допомоги та на час її отримання.

РЕКЛАМА

«Отримувач допомоги протягом 14 календарних днів зобовʼязаний самостійно повідомити про виникнення змін, які впливають на визначення права на отримання допомоги (зокрема про придбання автомобіля), — зазначають у „Юридичному пораднику для ВПО“. - Якщо отримувач допомоги не повідомить самостійно, то факт придбання все одно буде виявлено за результатами верифікації через взаємодію електронних систем. Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем виникнення обставин, що впливають на право отримання допомоги. Якщо виплати припинили помилково, то отримувач допомоги має звернутися письмово до органу соціального захисту населення із підтвердними документами, що припинення виплат незаконне. Наприклад, особа з інвалідністю II групи може надати копію пенсійного посвідчення або довідки до акта огляду МСЕК».

Нагадаємо, в Україні, де цієї осені змінили правила щодо звернення внутрішніх переселенців по державну допомогу, певні категорії ВПО з 1 січня позбавлять виплат на проживання.

РЕКЛАМА

89

Читайте нас у Facebook та Instagram