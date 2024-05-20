Пошкоджено памʼятник архітектури: окупанти завдали ракетного удару по Ізюму

В ніч на 20 травня російські військові не тільки атакували Дніпропетровщину та Запоріжжя, окупанти завдали ракетного удару по Ізюму Харківської області.

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Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«За даними слідства, орієнтовно о 1:05 20 травня російські військові завдали ракетного удару по місту Ізюм, в результаті чого було пошкоджено дім культури, що є памʼяткою архітектури», — йдеться у повідомленні.

Ворог вдарив по місту ракетою «Іскандер».

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За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Крім того, військові рф вдарили по Дніпровському району Херсона. Травмований 72-річний чоловік, його ушпиталили, повідомив керівник МВА Мрочко.

У Запорізькій області під час гасіння пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл. Російські військові скинули боєприпас з дрону, внаслідок чого один рятувальник отримав поранення уламками.

Також повідомлялось, що вночі противник застосував 29 ударних БпЛА типу shahed-131/136, які запускалися з районів приморсько-ахтарська та курська.

До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою всі 29 «шахедів» збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

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